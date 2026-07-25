ಶುಕ್ರವಾರ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೂ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'!
ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 10:13 AM IST
ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜನವರಿ 9ರಂದೇ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾಯಕ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತಾದರೂ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಹೌದು, ಗುರುವಾರ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ನಂತರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿಜಯ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 112.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
Packed Houses. Deafening Cheers. Pure Madness. ⚡— KVN Productions (@KvnProductions) July 24, 2026
The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @TheKVNofficial @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol @_mamithabaiju @Jagadishbliss @LohithNK01 @RamVJ2412 @TSeries pic.twitter.com/gaCNXIQR3v
ಜನ ನಾಯಗನ್ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24.72 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 21.15 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 50.28 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಈ ಪೈಕಿ 42.70 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಿತ್ರ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'
ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 112.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್: 75.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ: 63.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಕೇವಲ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಹಣ: 37.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
#JanaNayaganFDFS TN celebrations ♥️— KVN Productions (@KvnProductions) July 23, 2026
The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @TheKVNofficial @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol @_mamithabaiju @Jagadishbliss @LohithNK01 @RamVJ2412 @TSeries pic.twitter.com/u9ybc8ugaE
ಹೆಚ್ ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ವಿಜಯ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 467 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಂದ, ಲಿಯೋ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜನ ನಾಯಗನ್ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
One last FDFS…— KVN Productions (@KvnProductions) July 23, 2026
Thank you Bangalore for your love ♥️#JanaNayaganFDFS
The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @TheKVNofficial @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol @_mamithabaiju @Jagadishbliss @LohithNK01 @RamVJ2412 @TSeries pic.twitter.com/8vAYOnnYz3
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ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ನರೇನ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ, ಸತ್ಯನ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಇ.ರಾಗವ್ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಿ.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಗಮನವೀಗ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲಿದೆ.
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