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ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'​​ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ​'ಜನ ನಾಯಗನ್'​​ ಈವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 306.31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ.

Producer Venkat K Narayan, actor Vijay
ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​, ನಟ ವಿಜಯ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 1:37 PM IST

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ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 306.31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆವಿಎನ್​ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 14ನೇ ದಿನ 1.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 306.31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 213.81 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್)​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 183.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಾದ ವ್ಯವಹಾರ 92.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಜನ ನಾಯಗನ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ವಾರವನ್ನೂ ದಾಟಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವು 213.81 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದ್ದು, ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರವೂ ಬಹು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 300 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಜನ ನಾಯಗನ್​​ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ 13ನೇ ಕಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ (300 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದ ಚಿತ್ರ). ಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಗೋಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ, ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ 3ನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಚಿತ್ರವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ನಟನ ತವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಅವರ 9ನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಟನ ಹಿಂದಿನ ಲಿಯೋ, ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್, ವರಿಸು, ಬಿಗಿಲ್, ಮಾಸ್ಟರ್, ಸರ್ಕಾರ್, ಮೆರ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಬೀಸ್ಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ.

ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ದಳಪತಿ ವೆಟ್ರಿ ಕೊಂಡನ್ ಅವರ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ನರೈನ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ, ಸತ್ಯನ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರದೀಪ್ ಇ.ರಾಘವ್ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಿ.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

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ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 9ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ 6 ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರದ ಹೆಚ್​ಡಿ ವರ್ಷನ್​​ ಲೀಕ್​ ಆಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ ನಂಬರ್ಸ್​​ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಸಂದೇಹವಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿನಿಮಾ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

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ಜನ ನಾಯಗನ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​
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JANA NAYAGAN COLLECTION RECORDS

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