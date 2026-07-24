ETV Bharat / entertainment

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 50-60 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು! ಇದು ವಿಜಯ್​ ಕ್ರೇಜ್​​: 'ಜನ ನಾಯಗನ್'​​ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಿದೆ.

'Jana Nayagan' Box Office Collection Day 1
'ಜನ ನಾಯಗನ್'​​ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 24, 2026 at 11:01 AM IST

|

Updated : July 24, 2026 at 11:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರ ಕೊನೆಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ನಟಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವೂ ಆಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಜನ ನಾಯಗನ್ ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 48.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ಗ್ರಾಸ್) ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 41.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (ನಿವ್ವಳ) ಆಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 78.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 13,067 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 78.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 48.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ: 41.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಕೇವಲ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಹಣ: 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಜುಲೈ 23ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು. ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದವು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಸನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ತಮಿಳುನಾಡು ಒಂದರಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರ 24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇ ನಡೆಸುತ್ತಿರೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ 11.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

ಜನ ನಾಯಗನ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿದೆಯೇ? ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್' (GOAT) ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 467 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಲಿಯೋ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.

'ಜನ ನಾಯಗನ್' ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್​ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ತವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ಜನ ನಾಯಗನ್ ಕುರಿತು: ಚಿತ್ರವು ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ದಳಪತಿ ವೆಟ್ರಿ ಕೊಂಡನ್ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆಕೆಯ ದತ್ತು ತಂದೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಟಿಕೆ ಆಮದು ವ್ಯವಹಾರದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಾಲವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ವೆಟ್ರಿ ಕೊಂಡನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಮತ್ತು ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಪ್ರಮೋಷನ್​​ಗೆ ಬಾರದೇ 'ಕರಾವಳಿ' ತೆರೆಗೆ: ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ಸೋ, ಮೈನಸ್ಸೋ? ಆಪ್ತರು ಹೇಳೋದೇನು?

ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 9ಕ್ಕೇನೆ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಶಿಪ್​ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ತಿಂಗಳು ತಡವಾಯಿತು. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳ ನಂತರ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಮೊದಲ ದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರೆಳಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಸಿನಿಮಾವೇ ಅಥವಾ ನೋಡಲೇಬೇಕೇ?: ವಿಜಯ್ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!

ಹೆಚ್.​ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ನರೇನ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ, ಸತ್ಯನ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರದೀಪ್ ಇ.ರಾಗವ್ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಿ.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ.

Last Updated : July 24, 2026 at 11:15 AM IST

TAGGED:

ಜನ ನಾಯಗನ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾ
ಜನ ನಾಯಗನ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್
ಜನ ನಾಯಗನ್​ ವಿಮರ್ಷೆ
JANA NAYAGAN RECORDS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.