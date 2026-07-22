6 ತಿಂಗಳು ತಡವಾದ್ರೂ ಕುಗ್ಗದ ಕ್ರೇಜ್: ₹100 ಕೋಟಿ ದಾಟುತ್ತಾ ವಿಜಯ್ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'?
ವಿಜಯ್ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 4:51 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿನಾ ನಾಳೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹಲವಾರು ವಿಳಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೂ 6 ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡರೂ ಚಿತ್ರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಜನ ನಾಯಗನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್: ಜನ ನಾಯಗನ್ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 16.62 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂಗ್ರಹವು 22.36 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 7.29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿವೆ.
ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9,509 ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ 7,242 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರವು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಆಗಿವೆ: ಒಟ್ಟಾರೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಬಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಮಿಳು ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ.
ಜನ ನಾಯಗನ್ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಬಹುದೇ?: ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಸುಮಾರು 55-60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಇದು ನಿಜವಾದ್ರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ (GOAT)ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಸುಮಾರು 44 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 65 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಲಿಯೋ ಹಿಂದಿಕ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಪಂಡಿತರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ $4 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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