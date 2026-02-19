ETV Bharat / entertainment

ಮದುವೆಯ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ವೈರಲ್‌: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಟೀಂ ಮನವಿ ಇದು!

ಮದುವೆ ವದಂತಿ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ತಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna
ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ - ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Photo: Getty Images)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 19, 2026 at 1:31 PM IST

2 Min Read
ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ, ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಲ್ಲೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್​​ ಮದುವೆಯದ್ದೇ ಸದ್ದುಗದ್ದಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವದಂತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಅವರ ತಂಡವೀಗ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕೋರಿದೆ.

ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳಿನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ, ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರದ್ದೆನ್ನಲಾದ ವಿವಾಹ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಫೆ.26ರಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್‌ನ ತಾಜ್ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಆರತಕ್ಷತೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವೈರಲ್​ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್​ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜ್​ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್​​, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. "ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮದುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ" ಎಂದು ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.

ಕೆಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳ ಸೋರಿಕೆಯು ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತಾ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ವರದಿಗಳು, ಅಂತಹ ಸೋರಿಕೆಗಳು ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಯಷ್ಟೇ': ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ ಸಂದರ್ಶನ

ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆಚರಣೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಜೋಡಿ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೆಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ವದಂತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿಜಯ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಆಗಲೀ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ತಂಡದ ಹೇಳಿಕೆ
VIJAY RASHMIKA WEDDING

