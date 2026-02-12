ETV Bharat / entertainment

'ರಾಕ್ಷಸ' ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ: ಮೊಸಳೆ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸರಣಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ,‌ ಮಯೂರಿ, ಅವಿನಾಶ್,‌ ಮಾಳವಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ರಾಕ್ಷಸ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್​ನ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

'Raakshasa' Web Series trailer out
'ರಾಕ್ಷಸ' ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್​​ (Photo: Web Series Poster)
Published : February 12, 2026 at 10:01 AM IST

2 Min Read
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದ ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜತೆಗೆ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 'ರಾಕ್ಷಸ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಬ್ ಇನ್ಸ್​​ಪೆಕ್ಟರ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸವದತ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡಿಯ ಬಳಿ‌ ಮೊಸಳೆ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸರಣಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಹನುಮಪ್ಪ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸಲು ಬರುವ‌ ಹನುಮಪ್ಪನಿಗೆ ಆಗುವ ತಳಮಳ,‌ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜತೆಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಪರಾಧವೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮರ್ಮ ಅಡಗಿದೆಯೇ? ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಯೂರಿ, ಅವಿನಾಶ್,‌ ಮಾಳವಿಕಾ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ,‌ ಅಭಿಜಿತ್ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಚಂದನವನದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ‌, ''ರಾಕ್ಷಸ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಥೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದು ತನ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮೌನ, ಆಡದ ಮಾತುಗಳು, ಗೋಜಲಾದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಹನುಮಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಆಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರೋಚಕ ಕಥೆಯ ತುಣುಕು ಟ್ರೇಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್‌ ಮಾತನಾಡಿ, ''ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ರಾಕ್ಷಸ' ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈ ಕಥೆಯು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಛಾಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ‌ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ರೋಚಕವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾ ಹಂದರ, ಉತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ,‌ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ಇವೆಲ್ಲವುದರ‌ ಮೂಲಕ 'ರಾಕ್ಷಸ' ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಜೀ5 ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಭಾಷಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀ ಎಂಟರ್​ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ZEEL)ನ ಡಿಜಿಟಲ್/ ಓಟಿಟಿ (OTT) ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಮರಾಠಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ 'ರಾಕ್ಷಸ' ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಿಂದ ಜೀ5ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು ಒಂದು ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ವಿವಿಧ ರೋಚಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು 7 ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ‌ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು ಹೇಳಲಿದೆ.

