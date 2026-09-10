ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನೆಯ ಕ್ರೂರ ಹಿಂಸೆ ವಿರುದ್ಧ 'ರಣಬಾಲಿ'ಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಬ್ಬರ: ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ
Ranabaali Teaser: ರಣಬಾಲಿ ಟೀಸರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಉಗ್ರ, ಕ್ರೂರ ಯೋಧನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 12:07 PM IST
ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಕೊನೆಗೂ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. 2 ನಿಮಿಷ 32 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟೀಸರ್ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಯೋಧನಾಗಿ ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಸೇಡು ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ರಾಯಲಸೀಮೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಿಂಗನಮಲ ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ರಣಬಾಲಿ (Singanamala Bobbili Ranabaali) ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ 'ರಣಬಾಲಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಗಡ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ತಲೆಬಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟೀಸರ್ ತೀವ್ರ ಬರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಬರಗಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 1876-1878ರ ಮದ್ರಾಸ್ ಕ್ಷಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ದುಃಖದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿ ಮಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಹೋಟೆಪ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ವೋಸ್ಲೂ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಥಿಯೋಡರ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶೋಷಿಸುವ ಕ್ರೂರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಕ್ರೂರ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರನ್ನು "ಅನಾಗರಿಕ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಆ ಪದವನ್ನು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
"ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕಣವನ್ನೂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕ್ಷಣ ಟೀಸರ್ನ ಹೈಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನಟನ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ರಣಬಾಲಿಯ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುವ ಜಯಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ರಣಬಾಲಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ ಮತ್ತು ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತೆರೆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಣಬಾಲಿ ಚಿತ್ರವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ರಾಯಲಸೀಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಮೋದ್ ತಮ್ಮಿನೇನಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
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ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಜಯ್-ಅತುಲ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ನೀರವ್ ಶಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಣಬಾಲಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
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ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2026ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.