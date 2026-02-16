ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ-ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಯ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ: ಫೆ.26ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ?
ತೆಲುಗು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : February 16, 2026 at 8:07 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಂದು(ಸೋಮವಾರ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಕ್ಕಣೆ ಹೀಗಿದೆ: 'ನಾನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಣಗಳ ಭಾಗವಾಗಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ನಾನು ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.'
ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಾಗಲೀ ಅಥವಾ ವಿಜಯ್ ಅವರಾಗಲೀ ಇನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.
ನಟ ವಿಜಯ್ ತೆಲುಗು ನಾಡಿನವರಾದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗಿನವರು. ತೆಲುಗಿನ 'ಗೀತಗೋವಿಂದಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಮೂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇವರ ವಿವಾಹ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ.
ಇನ್ನು, ಇಬ್ಬರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ, ಪರಸ್ಪರರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗು ವಿಜಯ್ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಡಗಿಗೆ ಮದುವೆ ವದಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾದವು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನನ್ನೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಲು ನಾನೀಗ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾತನಾಡಬೇಕೋ ಆಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇಬ್ಬರೂ 2018ರಿಂದಲೇ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ವೆಕೇಶನ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮದುವೆ ವದಂತಿಯನ್ನೀಗ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ': ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ