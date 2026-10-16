7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿರೋಶ್ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು? 'ರಣಬಾಲಿ' ವಿಮರ್ಷೆ ಹೀಗಿದೆ
Ranabaali: ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಎಕ್ಸ್' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ನಿರೂಪಣೆ, ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 11:35 AM IST
ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ರಣಬಾಲಿ' ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು) ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥಾಹಂದರವುಳ್ಳ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಎಕ್ಸ್' (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಕೆಲವೆಡೆಯ ಅತಿಯಾದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
1876–1878ರ 'ಮದ್ರಾಸ್ ಮಹಾ ಕ್ಷಾಮ'ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 1870ರ ದಶಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಥೆಯು, ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಓರ್ವ ಬಂಡಾಯಗಾರ ಯೋಧನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥನವೊಂದನ್ನು ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ನಿರೂಪಣೆಯು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
#Ranabaali Honest Intentions, Patience Testing Execution! The director sincerely tries to tell real stories/events set against a beaten to death British backdrop, but the dead slow screenplay and flat narration test your patience. VD-Rashmika’s portions provide some relief and are the film’s main highlight, but the film lacks the emotional connect a subject like this needs and feels lifeless and tiring for long stretches. Production values and set design stand out. VD’s effort is visible and he gives a sincere performance, though his characterization and histrionics feel odd at times. BGM is a huge letdown, and the film badly needs trimming. Sincere effort, but a strictly boring watch. Rating: 2/5— Venky Reviews (@venkyreviews) October 16, 2026
ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 'ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ "ರಣಬಾಲಿ - ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉದ್ದೇಶ, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ನಿರೂಪಣೆ!" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರಾದರೂ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ನೀರಸ ನಿರೂಪಣೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಮರ್ಷೆಯು "ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇರುವ ಭಾಗಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇವೇ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ, ಕಥಾವಸ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟಿನ ಕೊರತೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ವಿಮರ್ಷೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದೊಂದು "ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ತರಿಸುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಚಿತ್ರದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, "ನನ್ನ ಶೋ ಮುಗಿಯಿತು, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಬಹಳ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದಷ್ಟೇ!!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಜಯ್-ಅತುಲ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Done with my show, Tiresome 2nd half follows..Vijay's efforts wasted..Only Postive when Rashmika on screen..!!Ajay-Atul’s music is a big letdown, and there’s too much senseless violence & scenes. Overall, a forgettable film 1.5/5 #Ranabaali— Peter Reviews (@urstrulyPeter) October 15, 2026
ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವಿವ್ಯೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಆಂತರಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೂ, ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. "ರಣಬಾಲಿ - ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, "ಮರೆತುಹೋದ ಭೂತಕಾಲವು ಕದ್ದ ಭವಿಷ್ಯವಿದ್ದಂತೆ" ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮರ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಥೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಚಿತ್ರವು ವೇಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದೆಜಾ ವು ಫೀಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿಮರ್ಷೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ, ಪ್ರೀ-ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಕೆಲ ಹೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ರನ್ಟೈಮ್ ಚಿತ್ರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ! ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಜೋಡಿಯ ಕಥಾಭಾಗ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಬರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತೀವ್ರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು "ವರ್ಷದ ತಲೆನೋವು ತರುವ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ, ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
A man from USA his Genuine review on #Ranabaali ❤️🔥👌 He was talking about each n every bit which he experienced n enjoyed in theatre, but not just sitting n typing blaw blaw🙌 out n out Blockbuster💥 https://t.co/RknxA4pPCK— Hail VijayDeverakonda (@haildeverakonda) October 16, 2026
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ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬಂಡಾಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಿಂಗನಮಲ ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ರಣಬಾಲಿ (Singanamala Bobbili Ranabaali) ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ರಣಬಾಲಿಯ ಪತ್ನಿ 'ಜಯಮ್ಮ'ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾಯಕ 'ಸರ್ ಥಿಯೋಡರ್ ಹೆಕ್ಟರ್' ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ವೋಸ್ಲೋ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
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