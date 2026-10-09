ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ 'ರಣಬಾಲಿ'ಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅಬ್ಬರ: ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್; ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಭರಿತ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ
'ರಣಬಾಲಿ' ಟ್ರೇಲರ್, ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಾಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ನಿರ್ಭೀತ ಯೋಧನಾಗಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 10:11 AM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ನೈಜ ಘಟನೆಯಾಧಾರಿತ ಚಿತ್ರದ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಟ್ರೇಲರ್, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವು ಭೀಕರ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತುವ ನಿರ್ಭೀತ ಯೋಧನಾಗಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
1870ರ ದಶಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ರಣಬಾಲಿ', ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್, ತನ್ನ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ.
ರಣಬಾಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಯಕನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಕಥೆಯು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆತ ವಾಸಿಸುವ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರಣಬಾಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಏಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಜಯಮ್ಮ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿ ನಡುವಿನ ಕೆಲ ಪ್ರೇಮಭರಿತ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಣಬಾಲಿ ಹೋರಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಜನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಅವನು ಸಜ್ಜಾಗುವುದನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಖಳನಾಯಕ 'ಸರ್ ಥಿಯೋಡರ್ ಹೆಕ್ಟರ್' ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ವೋಸ್ಲೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಟ್ರೇಲರ್ನ ಅಂತಿಮ ಭಾಗಗಳು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಭವ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯ ನಿರೂಪಣೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ 'ಕಾಂತಾರ', 'ಪುಷ್ಪ' ಮತ್ತು 'ಕರುಪ್ಪು'ದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, "ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು? 'ರಣಬಾಲಿ' ಯಾರೂ ಕೇಳದಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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'ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವಾಲಾ' ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ತೆರೆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಜಯ್-ಅತುಲ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ.