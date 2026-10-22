6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 60 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ರಣಬಾಲಿ'
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ 'ರಣಬಾಲಿ' 6ನೇ ದಿನದಂದು 5.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 4:32 PM IST
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 42.05 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿನ್ನೆ 5.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.
2ನೇ ದಿನ 7.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 3ನೇ ದಿನ 7.50 ಕೋಟಿ ರೂ., 4ನೇ ದಿನ 5.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು 5ನೇ ದಿನ 7.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಬುಧವಾರದ 5.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 42.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 48.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಇನ್ನೂ, 6ನೇ ದಿನ ಚಿತ್ರ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬುಧವಾರದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ರಣಬಾಲಿ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 10.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 59.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಟಾಪ್ 5 ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿದ 'ರಣಬಾಲಿ'
ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂದಾಜು 16.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು (ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಮೊದಲ 5 ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ರಣಬಾಲಿ' ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಹಿಂದಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 34.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 'ಖುಷಿ' (25.68 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು 'ಲೈಗರ್' (24.20 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಇವೆ. ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನದಂದು 17.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, 16.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 'ರಣಬಾಲಿ' ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ...
'ರಣಬಾಲಿ'ಯು ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಅಗ್ರ 5 ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಪನರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪುಷ್ಪಾ 2: ದಿ ರೂಲ್' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 275.01 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, 'ಅನಿಮಲ್' 116 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 'ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್' ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ವಾರಿಸು' ಮತ್ತು 'ಛಾವಾ' ತಲಾ 47.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ.
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ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರವು, 1876–1878ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕ್ಷಾಮ (ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮಹಾ ಕ್ಷಾಮ) ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ, ಬಂಡಾಯ ಮನೋಭಾವದ ಕುದುರೆ ಸವಾರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ 'ಜಯಮ್ಮ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು 2 ಗಂಟೆ 58 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 'UA16+' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
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