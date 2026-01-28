ETV Bharat / entertainment

ವಿಜಯ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಏನು? ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? ಪೋಸ್ಟರ್, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ನೋಡಿ

ತೆರೆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ​​​​ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿಯ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

Vijay Rashmika movie updates
ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ 'ರಣಬಾಲಿ' ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 28, 2026 at 11:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ‌ ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ ಮತ್ತು ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿ‌ಯ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಟೈಟಲ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

'ರಣಬಾಲಿ'ಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ 14ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಣಬಾಲಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ‌19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ನೋವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದಲ್ಲದೇ, ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಶೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವಾಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ 'ರಣಬಾಲಿ'ಗಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಮಮ್ಮಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಮೋಸ್ಲೂ, ಸರ್ ಥಿಯೋಡರ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ತಾರಾ ಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀ ಮೇಕರ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ 'ರಣಬಾ'ಲಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ ಮತ್ತು ವೈ ರವಿಶಂಕರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಟಿ-ಸೀರಿಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 11ರಂದು ರಣಬಾಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್

ಕನ್ನಡದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ಸದ್ಯ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿಯ ಲವ್ ರಿಲೇಶನ್​ಶಿಪ್​ ವದಂತಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯದ್ದಲ್ಲ. 2018ರ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಮ್​​ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹು ಸಮಯದಿಂದಿತ್ತು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಆನ್​​ಸ್ಕ್ರೀನ್​​​​ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಕ್​​ಔಟ್​​ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 'ರಣಬಾಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Vijay Deverakonda 'Ranabaali' poster
ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ 'ರಣಬಾಲಿ' ಪೋಸ್ಟರ್ (Photo: Film Poster)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಕೌಟುಂಬಿಕ‌ ಕಲಹ; ದೂರು-ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲು

ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ 5 ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್', ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಜೊತೆ 'ಥಾಮಾ', ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್​ ಜೊತೆಗಿನ 'ಛಾವಾ', ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ 'ಸಿಕಂದರ್', ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ 'ಕುಬೇರ' ಚಿತ್ರಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ರವೀಂದ್ರ ಫುಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜುಲೈ 24, 2025ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ 'ಕಿಂಗ್​​ಡಮ್​​' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್' ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ವಿಜಯ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ
ರಣಬಾಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
RANABAALI MOVIE
VIJAY RASHMIKA MOVIE UPDATES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.