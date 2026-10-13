ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿಯಾದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ರಣಬಾಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಾಜಕೀಯದವರೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 10:49 AM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದತ್ತ ಸಾಗಿದ ವಿಜಯ್ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತಾರಾದಂಪತಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಈ ಭೇಟಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ಷಣವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ತಾವು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
"ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸುದೀರ್ಘ ದಿನದ ಕೆಲಸದ ನಂತರವೂ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಹಾಗೂ ಜೀವನ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಕುರಿತಾದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ನಟ, "ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭೇಟಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿಯವರೆಗೆ... ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ ಸಹ-ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೂಡಾ ಈ ಭೇಟಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಗೆ ಈ ಭೇಟಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಮುನ್ನವೇ, ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇಂದು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಹಂತದವರೆಗೆ... ಅವರ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ! ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಸದಾ ನನ್ನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳು!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 2023ರ 'ವಾರಿಸು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಚಿತ್ರ ನಟಿಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್
ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ಘಿಲ್ಲಿ', 'ಪೊಕ್ಕಿರಿ', 'ತುಪ್ಪಕ್ಕಿ', 'ಮೆರ್ಸಲ್', 'ಮಾಸ್ಟರ್' ಮತ್ತು 'ಲಿಯೋ' ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾದವು. 2024ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (ಟಿವಿಕೆ) ಎಂಬ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ತರುವಾಯ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು.
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ಇನ್ನೂ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಇದು ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
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