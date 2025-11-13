ETV Bharat / entertainment

ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈಗೆ ಸಿಹಿಮುತ್ತಿಟ್ಟ ವಿಜಯ್​​​: ಮದುವೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್​​ ಅಂದ್ರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​​

'ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಕೈಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು.

Vijay deverakonda - Rashmika mandanna
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ-ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2025 at 10:50 AM IST

ಕನ್ನಡದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಲವ್​ ಲೈಫ್​​​ ಬಹುಸಮಯದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನದನ್ನೆಯ ಕೈಗೆ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ವಿಜಯ್ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್​​ ಡೇಟಿಂಗ್​ ವದಂತಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯದ್ದಲ್ಲ. ಇವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೂ ಪ್ರೇಮಪುರಾಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳು ಜೋರಾಗೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಎಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಕೂಡಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವೂ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ 'ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆ' ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದೆಗೆ ಕಚಗುಳಿ ಇಟ್ಟಿದೆ.

'ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ನಂತರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಕೈಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು. ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳಿಂದ ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​​​ ಆಗಿವೆ.

ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ದಿ ಗರ್ಲ್​​ಫ್ರೆಂಡ್​ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್​​ ದೇವರಕೊಂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧುರ ಕ್ಷಣವೊಂದರಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್​ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಸಿಹಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ನೋಟಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕ್ರಶ್​​ ನಾಚಿ ನೀರಾದರು. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್​ ಲೈಟ್ಸ್ ಜೋರಾಗಿದ್ದವು. ಇದೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮೀಯ ಕ್ಷಣದಂತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳಂತೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ 3ರಂದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಉಂಗುರ ತೋರಿಸಿ ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್​​ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' (2018) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಡಿಯರ್​ ಕಾಮ್ರೇಡ್​ನಲ್ಲೂ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಬಲವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್​​​​ನಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಕಿಸ್​ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

