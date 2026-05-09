ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಬರ್ತಡೇ: ನಿವಾಸದತ್ತ ಜನಸಾಗರ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಾಥ್; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 9, 2026 at 5:13 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟನಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು, ಸಿನಿಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಅವರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು.
ಶನಿವಾರ (ಮೇ 9) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿ, ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಹೃದಯತುಂಬಿ ಕೈ ಬೀಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು.
ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬುಹೃದಯದಿಂದ ವಿಜಯ್ ಹೆಸರು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ನಟಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಅವರತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಬ್ಲಶ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಜಯ್ ಹೈಲೆಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಈ ನಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾಧವಿ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ನ ಕ್ಷಣಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ, ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ಅವರ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ "ರಣಬಾಲಿ"ಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಜೋಡಿಯ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. "ರಣಬಾಲಿ" ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2018ರ ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಬಳಿಕ 2019ರಲ್ಲಿ ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಣಬಾಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.