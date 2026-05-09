ETV Bharat / entertainment

​ವಿಜಯ್​​ ದೇವರಕೊಂಡ ಬರ್ತಡೇ: ನಿವಾಸದತ್ತ ಜನಸಾಗರ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಾಥ್; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​

​ವಿಜಯ್​​ ದೇವರಕೊಂಡ 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

Rashmika Mandanna, Vijay Deverakonda
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 9, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟನಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು, ಸಿನಿಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಬಾಯ್​ನನ್ನು ನೋಡಲು ಅವರ ಹೈದರಾಬಾದ್​​ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್​​​ನ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು.

ಶನಿವಾರ (ಮೇ 9) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿ, ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಹೃದಯತುಂಬಿ ಕೈ ಬೀಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಕ್​ ಕಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್​ ನೀಡಿದರು.

ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬುಹೃದಯದಿಂದ ವಿಜಯ್​ ಹೆಸರು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್​​ನ ಡ್ರೆಸ್​​ ಧರಿಸಿದ್ದ ನಟಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಅವರತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಬ್ಲಶ್​ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಜಯ್​​​ ಹೈಲೆಟ್​ ಆಗುವಂತೆ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಈ ನಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾಧವಿ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್​​ನ ಕ್ಷಣಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ, ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಚ್​ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Interview: 'ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕು' - ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿನ 3 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಉಪೇಂದ್ರ

ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ಅವರ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್​​ ಡ್ರಾಮಾ "ರಣಬಾಲಿ"ಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಜೋಡಿಯ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. "ರಣಬಾಲಿ" ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಧುರಂಧರ್ 2' ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ: ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ?

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2018ರ ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಡ್ರಾಮಾದ ಬಳಿಕ 2019ರಲ್ಲಿ ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್​​​ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಣಬಾಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ ಬರ್ತ್​ಡೇ
ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ವಿಡಿಯೋ
RASHMIKA MANDANNA VIJAY VIDEOS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.