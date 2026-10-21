5 ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ರಣಬಾಲಿ'
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ 'ರಣಬಾಲಿ' ನಿನ್ನೆ 6.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 4:37 PM IST
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಪಿರಿಯಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ, ವಾರಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸೋಮವಾರದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಸೋಮವಾರ 5.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ನಿನ್ನೆ 6.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು 1876-1878ರ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ನಂತರ, ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 2ನೇ ದಿನ 7.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತು. ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ 7.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ, ನಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ 5.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 6.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 36.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ 10.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟು 52.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಸಿಂಗನಮಲ ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ರಣಬಾಲಿ ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಯೋಧನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹಸಿವು ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದನಿಯೆತ್ತುತ್ತಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ರಣಬಾಲಿಯ ಪತ್ನಿ ಜಯಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ವೋಸ್ಲೂ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಖಳನಾಯಕ 'ಸರ್ ಥಿಯೋಡೋರ್ ಹೆಕ್ಟರ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ ಮತ್ತು ವೈ. ರವಿ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ.
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'ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವಾಲಾ' ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ತೆರೆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಜಯ್-ಅತುಲ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೈಲರ್ 2 ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
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