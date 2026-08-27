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'ರಣಬಾಲಿ' ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್: 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತೆರೆಮೇಲೆ ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ ಮತ್ತು ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್​ ನಂತರ ಬರುತ್ತಿರುವ 'ವಿರೋಶ್' ಜೋಡಿಯ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತೆರೆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

'Ranabaali' Release date announce
'ರಣಬಾಲಿ' ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2026 at 1:55 PM IST

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'ರಣಬಾಲಿ'. ಇದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೊದಲು 'ರಣಬಾಲಿ' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿರೋಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ. ರಣಬಾಲಿ 16.10.26ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್. ಮರೆಯಬೇಡಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬಾಲಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ರಣಬಾಲಿ ಪತ್ನಿ ಜಯಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿ ಮಮ್ಮಿ' ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ವೋಸ್ಲೂ ಎದುರಾಳಿ ಥಿಯೋಡರ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಬೃಹತ್ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ ಮತ್ತು ವೈ.ರವಿಶಂಕರ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. 1854 ಮತ್ತು 1878ರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ನೈಜ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

'ರಣಬಾಲಿ' 1850ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ರಣಬಾಲಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬಹುನೈಜ ಕಥೆಗಳು, ಇತಿಹಾಸಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಯುಗದ ಸಿನಿಮೀಯ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೂಲಗಳು ಗಮನಸೆಳೆದಿವೆ.

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'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ನಂತರ 'ರಣಬಾಲಿ' ವಿಜಯ್​ ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೋಡಿಯ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಲೇ ಈ ಜೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದರು. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಜೋಡಿಯ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.

TAGGED:

ರಣಬಾಲಿ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ವಿಜಯ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಿನಿಮಾ
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