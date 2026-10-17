7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ತೆರೆಮೇಲೆ: 'ರಣಬಾಲಿ'ಯ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು?
Ranabaali Box Office Collection: ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ ಮತ್ತು ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 1:18 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೊದಲ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು, ಜೈಲರ್ 2ನಂತಹ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ.
'ರಣಬಾಲಿ' ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್:
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿರೋಶ್ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 16.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 9.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದಲೇ 5.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 16.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 10.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 9.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 5.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಣಬಾಲಿ', 1876-1878ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಹಸಮಯ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬಂಡಾಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಿಂಗನಮಲ ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ರಣಬಾಲಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ, ರಣಬಾಲಿ ಪತ್ನಿ 'ಜಯಮ್ಮ'ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾಯಕ 'ಸರ್ ಥಿಯೋಡರ್ ಹೆಕ್ಟರ್' ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ವೋಸ್ಲೋ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪತ್ನಿ ಜಯಮ್ಮಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ ಮತ್ತು ವೈ.ರವಿ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿರೋಶ್ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಬಂದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ: 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್'ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
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'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ.
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