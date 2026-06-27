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ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ನಿಧನ: ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರು ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗ!

ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಜೂನ್ 10ರಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟ ಭಾರತಿರಾಜ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಧನ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

K Bhagyaraj Passes Away at 73
ಕೆ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ನಿಧನ! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 27, 2026 at 12:20 PM IST

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ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಹಿರಿಯ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ಕೆ.ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ (K Bhagyaraj) ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 73 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ "ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಪ್ಲೇ ಕಿಂಗ್" ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್, ಓರ್ವ ನಟ, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸದ್ಯ ಅವರ ನಿಧನ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜನವರಿ 7, 1953ರಂದು ಗೋಬಿಚೆಟ್ಟಿಪಾಳ್ಯಂ ಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ '16 ವಯತಿನಿಲೆ' (1977)ನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ, 'ಸುವರಿಲ್ಲದ ಚಿತ್ತಿರಂಗಳ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ 'ಪುತಿಯ ವಾರಪುಗಳ್' (1979) ಚಿತ್ರ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು.

ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊರತಾಗಿ, ಕೆ.ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ್ರು. ತಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿ ಒರು ಕೈ ಒಸೈ (1980) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಯಿತು. ಇದು ಅವರನ್ನು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯಸಿತು. ಇದು ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ಸ್​ ಪೀಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು.

ಮುಂಧನೈ ಮುಡಿಚು (1983) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕಲ್ಪನಾ ಕೂಡಾ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿನ್ನ ವೀಡು (1985) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ, ಚಿನ್ನ ವೀಡು (1985) ಮತ್ತು ನಿನೈವೆಲ್ಲಂ ನಿತ್ಯ (1982) ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿತು.

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ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅವರು ಸೌತ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ ಅಭಿನಯದ ಕುಬೇರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 5 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2010ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿದ್ದು +2 ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಮಗ ಶಾಂತನು ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

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ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಬ್ಬರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜೂನ್ 10ರಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ನಿಧನದ ದುಃಖ ಮಾಸುವುದರೊಳಗೆ, ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ನಿಧನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.

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ಕೆ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ನಿಧನ
ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಿಧನ
ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್
ನಟ ಭಾರತಿರಾಜ ನಿಧನ
K BHAGYARAJ DEATH

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