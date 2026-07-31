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'6,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡು ಹಾಡಿರುವ ಜಮುನಾ ರಾಣಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಿರೋದು ಬೇಸರದ ವಿಚಾರ': ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಜಮುನಾ ರಾಣಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Singer Priyadarshini with Veteran Playback singer Jamuna Rani
ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕಿ ಜಮುನಾ ರಾಣಿ ಜೊತೆ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 12:49 PM IST

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ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಕೆ.ಜಮುನಾ ರಾಣಿ (ಕೋಕಾ ಜಮುನಾ ರಾಣಿ) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 88 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 5:30ಕ್ಕೆ ಇವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರಾದ ಜಮುನಾ ರಾಣಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ನಿನ್ನೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಿಧನರಾದ್ರೂ ಇಂದು ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 6,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವ ಜಮುನಾ ರಾಣಿ ಸಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾಗದೇ ಇರೋದು ಅವರ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

Singer Priyadarshini with Veteran Playback singer Jamuna Rani
ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕಿ ಜಮುನಾ ರಾಣಿ ಜೊತೆ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ (Special Arrangement)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ, ಜಮುನಾ ರಾಣಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು? ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಏಕೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು? ಮತ್ತು ಮರಣ ಸುದ್ದಿಯಾಗದೇ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಜಮುನಾ ರಾಣಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು?

''ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮೀಪ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯೇ ಗಾಯಕಿ ಜಮುನಾ ರಾಣಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿಹೆಚ್​​ಡಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5:30ಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. 12 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು'' ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜಮುನಾ ರಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ?

''2023ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೋನ್​ನಲ್ಲೇ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮಗಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ'' ಎಂದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯ ಕೊನೆ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಅವರು ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಅಂತಾ ಎಂದಿಗೂ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅವರು ಕೊರಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನಾನು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Singer Priyadarshini with Veteran Playback singer Jamuna Rani
ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕಿ ಜಮುನಾ ರಾಣಿ ಜೊತೆ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ (Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಹುಭಾಷಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಆದ್ರೂ ಜಮುನಾ ರಾಣಿ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸರದ ವಿಚಾರ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರ?

"ಹೌದು, ತುಂಬಾನೇ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಅವರು. ಅವರ ಸಾವಿನ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋದು ಬಹಳ ನೋವು ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

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TAGGED:

ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಸಂದರ್ಶನ
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಕೆ ಜಮುನಾ ರಾಣಿ ನಿಧನ
SINGER PRIYADARSHINI INTERVIEW

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