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ದರ್ಶನ್​, ಸುದೀಪ್​, ಉಪ್ಪಿ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಜಿನಿ ಖಳನಟ ಪ್ರದೀಪ್​ ರಾವತ್ ನಿಧನ!

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್​ ಜೊತೆ ಗಜ, ಅಭಯ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಪರೋಡಿ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್​​ ಜೊತೆ ಬಚ್ಚನ್​​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಪ್ರದೀಪ್​ ರಾವತ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Pradeep Rawat Passes away at 74
ನಟ ಪ್ರದೀಪ್​ ರಾವತ್ ನಿಧನ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 9:49 AM IST

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ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: 'ಲಗಾನ್' ಮತ್ತು 'ಘಜಿನಿ' ಅಂತಹ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 74ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, ನಟ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಲಗಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ನಟ ಯಶ್ಪಾಲ್, "ಲಗಾನ್​​ನ ನಮ್ಮ ಗಜಿನಿ ದೇವ ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವತ್ ಅವರಿಗೆ ಆರ್​ಐಪಿ" ಎಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವತ್ ಅವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ? ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಧನರಾಗುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

3 ದಶಕ, ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ: ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 3 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವತ್ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

1985ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ಮೇರಿ ಜಂಗ್' ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಬಿ.ಆರ್. ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಐಕಾನಿಕ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸರಣಿ 'ಮಹಾಭಾರತ'ದಲ್ಲಿ ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಮನೆಮಾತಾದರು. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಮುಂದರ್ (1986)' ಸೇರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 1990ರಲ್ಲಿ, 'ಅಗ್ನಿಪಥ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ನಂತರ 1999ರಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್​​ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಸರ್ಫರೋಶ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಾಯಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು 'ಲಗಾನ್ (2001)' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಭುವನ್ (ಅಮೀರ್ ಖಾನ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ದೇವ ಸಿಂಗ್ ಸೋಧಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದರು.

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು: ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್​ ಜೊತೆ ಗಜ, ಅಭಯ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಪರೋಡಿ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್​​ ಜೊತೆ ಬಚ್ಚನ್​​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾವ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್​ (2013)​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 2016ರ ಶಿವಣ್ಣನ ಶಿವಲಿಂಗ ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್​ ಅವರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.

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ಅವರ ಇತರ ಕೆಲ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 'ದಿ ಹೀರೋ: ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೈ', 'ಸ್ಟಾಲಿನ್', 'ವೀರಂ', '1: ನೇನೊಕ್ಕಡಿನ್', 'ಲೌಕ್ಯಂ', 'ನೇನು ಸೈಲಜಾ', 'ಸರ್ರೈನೋಡು', 'ನೇನೆ ರಾಜು ನೇನೆ ಮಂತ್ರಿ', 'ಆಯಿರತಿಲ್ ಇರುವರ್', 'ರಾಜ ಎಮ್‌ಬಿಎಸ್‌ಎಂಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌' ಇವೆ.

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ನಟ ಪ್ರದೀಪ್​ ರಾವತ್ ನಿಧನ
ಗಜಿನಿ ಲಗಾನ್​ ನಟ ನಿಧನ
ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರದೀಪ್​ ರಾವತ್
ಗಜ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಪ್ರದೀಪ್​ ರಾವತ್
LAGAAN GHAJINI ACTOR PRADEEP RAWAT

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