ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶೈಲಜಾ ಶ್ರೀಶೈಲನ್ ನಿಧನ
ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶೈಲಜಾ ಶ್ರೀಶೈಲನ್ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 17, 2026 at 7:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸರೋಜಾ ಶ್ರೀಶೈಲನ್ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಯ್ಯಾಲಿಕಾವಲ್ನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸರೋಜಾ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಧನರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪತಿ ಶ್ರೀಶೈಲನ್, ಮಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಗು ಮಗಳು ಶ್ರೀವಾಣಿ ಸೇರಿ ಅಪಾರ ಬಂಧುಮಿತ್ರರನ್ನು ಸರೋಜಾ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ, ಮಾಯಾಮೃಗ, ಪಾಪ ಪಾಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. 'ಪುಟ್ಟ ಹೆಂಡ್ತಿ', 'ಗೃಹಪ್ರವೇಶ', 'ಅನಂತನ ಅವಾಂತರ', 'ಬಾರೇ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ರಾಣಿ', 'ಉಪ್ಪಿ 2' ಸೇರಿದಂತೆ 180ಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 'ಪುಟ್ಟ ಹೆಂಡ್ತಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ತಾಯಿಯಾಗಿ, 'ಉಪ್ಪಿ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ವಿಜಯರಾಘವೇಂದ್ರ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪುತ್ರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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