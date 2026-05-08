ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ತಂದೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ನಿಧನ ವದಂತಿ: ಸೈಬರ್ ದೂರಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ನಿಧನ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಕ್​ ನ್ಯೂಸ್ ಹರಡುವವರಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Shakti Kapoor Shuts Down Death Rumours
ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 8, 2026 at 3:19 PM IST

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ದೂಡಿತ್ತು. ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್​ ತಂದೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. 73 ವರ್ಷದ ನಟ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಹಲವು ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕರು ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋರಿದರು. 2-3 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಸ್ವತಃ ಚಿಂತಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದರು.

'ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ': ಹೌದು, ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್​​, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್, ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

'ದಯವಿಟ್ಟು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ': "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಫೇಕ್. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಬರ್ ದೂರಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನಟ, ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹರಡುವವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸೈಬರ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

"ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆ ಅಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ದೂರು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಫೇಕ್ ಡೆತ್​ ರೂಮರ್​​ ಹಿಂದಿನ ಜನರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಡೆತ್ ಫೇಕ್​​ ನ್ಯೂಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

4 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ-ಸುಮಾರು 700 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್​ ರೋಲ್​ಗಳನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಜ್ ಅಪ್ನಾ ಅಪ್ನಾ, ರಾಜಾ ಬಾಬು, ಚಾಲ್‌ಬಾಝ್, ಹಂಗಾಮಾ, ಹಲ್‌ಚಲ್, ಭಾಗಮ್ ಭಾಗ್ ಮತ್ತು ಚುಪ್ ಚುಪ್ ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

