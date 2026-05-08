ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ತಂದೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ನಿಧನ ವದಂತಿ: ಸೈಬರ್ ದೂರಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ನಿಧನ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹರಡುವವರಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 3:19 PM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ದೂಡಿತ್ತು. ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ತಂದೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. 73 ವರ್ಷದ ನಟ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಹಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕರು ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋರಿದರು. 2-3 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಸ್ವತಃ ಚಿಂತಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದರು.
'ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ': ಹೌದು, ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್, ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
'ದಯವಿಟ್ಟು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ': "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಫೇಕ್. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಬರ್ ದೂರಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನಟ, ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹರಡುವವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸೈಬರ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
"ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆ ಅಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ದೂರು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಫೇಕ್ ಡೆತ್ ರೂಮರ್ ಹಿಂದಿನ ಜನರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಡೆತ್ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
4 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ-ಸುಮಾರು 700 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಜ್ ಅಪ್ನಾ ಅಪ್ನಾ, ರಾಜಾ ಬಾಬು, ಚಾಲ್ಬಾಝ್, ಹಂಗಾಮಾ, ಹಲ್ಚಲ್, ಭಾಗಮ್ ಭಾಗ್ ಮತ್ತು ಚುಪ್ ಚುಪ್ ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.