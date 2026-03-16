ಆಸ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಾಗಲಿಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ಮರಣೆ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಡಾಲ್ಬಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 98ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಆದ್ರೆ 'ಇನ್ ಮೆಮೋರಿಯಮ್' ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗದಿರೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 3:10 PM IST
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 98ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಇನ್ ಮೆಮೋರಿಯಮ್' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ದಂತಕಥೆಗಳಾದ ರಾಬ್ ರೀನರ್, ಡಯೇನ್ ಕೀಟನ್ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ರೆಡ್ಫೋರ್ಡ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 15 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 'ಇನ್ ಮೆಮೋರಿಯಮ್' ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಸಾರ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನೇಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅದಾಗ್ಯೂ, "ಶೋಲೆ" ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (AMPAS)ನ ಅಧಿಕೃತ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತರೆ 5 ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಣ್ಯರಾದ ಸರೋಜಾ ದೇವಿ, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಜಯಶ್ರೀ ಕಬೀರ್, ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೀಸನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 79ನೇ BAFTA ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. 'ಇನ್ ಮೆಮೋರಿಯಮ್' ಮಾಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ನಟರಾಗಿದ್ದರು.
ಹಿಂದಿನ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಮೆಮೋರಿಯಮ್ ವಿಭಾಗವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 90ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಶಶಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಇಬ್ಬರು ತಾರೆಯರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಡ್ಡಿ ವೆಡ್ಡರ್ ಸಂಗೀತ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 93ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಟರಾದ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಭಾನು ಅಥಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಇತರೆ ಹೆಸರುಗಳ ಪೈಕಿ ಬ್ರಿಗಿಟ್ಟೆ ಬಾರ್ಡೋಟ್, ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ಬೀಕ್, ಎರಿಕ್ ಡೇನ್, ಮಾಲ್ಕಮ್-ಜಮಾಲ್ ವಾರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಬಡ್ ಕಾರ್ಟ್ ಹೆಸರು ಕೂಡಾ ಸೇರಿವೆ.
"ಇದು ಊಹಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಕಠಿಣ ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಹಲವಾರು ಐಕಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಇನ್ ಮೆಮೋರಿಯಮ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಯೋಗ್ಯ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಆಸ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೇಟಿ ಮುಲ್ಲನ್ ಸಮಾರಂಭದ ಮೊದಲು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ.
ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. 1935ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 1960ರಲ್ಲಿ ದಿಲ್ ಭಿ ತೇರಾ ಹಮ್ ಭಿ ತೇರೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ 6 ದಶಕದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಕಾಮಿಡಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲವಾದ್ರೂ, ನೆನಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದೆ.