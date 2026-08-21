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94ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ 400+ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಸಾಹುಕಾರ್​ ಜಾನಕಿ: ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸಂತಾಪ

Sowcar Janaki: ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾನಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 94ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ನಟ ನಾಸರ್, ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

Sowcar Janaki Dies At 94 After Hospitalisation
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ನಟಿ ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾನಕಿ (Photo: X)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 5:04 PM IST

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ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಹುಕಾರ್​ ಜಾನಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 94ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ವಯೋಸಹಜ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನ ಅಲ್ವಾರ್‌ಪೇಟೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ನಾಡಿಗರ್ ಸಂಗಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಟ ನಾಸರ್ ಅವರಿಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಸರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾನಕಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:59ಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ತೇನಾಂಪೇಟೆಯ ಸೆಂಟೋಫ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಕಾಯಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟಿಯನ್ನು ಅಲ್ವಾರ್‌ಪೇಟೆಯ ಕಾವೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನಾಸರ್, ನಾಡಿಗರ್ ಸಂಗಮ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೌಂದರರಾಜ ಮತ್ತು ಹೇಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರು.

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಗೌರವ: ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಹಿರಿಯ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಹನಟಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ತಾಯಿ, ನಾನು ಮಗ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭರಿಸಲಾಗದ ನಟನಾ ಕಲಾವಿದೆ ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾನಕಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಆ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಗುರು ಕೆ.ಬಾಲಚಂದರ್ ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದರ್ ಇಮೇಜ್ ಹೊರಟುಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು.

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾನಕಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಸಹಯೋಗಗಳು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಯಿತು. ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ನಾಟಕೀಯ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ-ಚಾಲಿತ ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಾಗುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವರನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.

ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾನಕಿಯವರ ಗಮನಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರಮಂಚಿ ಜಾನಕಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಜಾನಕಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಈಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮದ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 1950ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಸಾಹುಕಾರು ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅದುವೇ ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾನಕಿ. ನಂತರ 1952ರಲ್ಲಿ ವಲಯಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.

7 ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಟರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಪುತಿಯ ಪರವೈ, ನೀರ್ಕುಮಿಝಿ, ಇರು ಕೊಡುಗಲ್, ಮೇಜರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಎಥಿರ್ ನೀಚಲ್, ಬಾಮಾ ವಿಜಯಂ, ಪಾರ್ ಮಗಳೆ ಪಾರ್, ಉಯರ್ಂದ ಮಾನಿತನ್ ಮತ್ತು ತಿಲ್ಲು ಮುಲ್ಲು ಮುಂತಾದ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ: 1991ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊರರಿಂದ ರಹಸ್ಯಂ ಮೂಲಕ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿ ವರುಧಿನಿ ಪರಿಣಯಂ ಅವರ ಕೊನೆಯ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಜಾನಕಿ ಕೆಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 2023ರ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿ ಮಂಚಿ ಸಕುನಮುಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಯ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 2020ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಿಸ್ಕತ್.

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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾನಕಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

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ನಟಿ ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾನಕಿ ನಿಧನ
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್
ತಮಿಳು ನಟಿ ನಿಧನ
ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾನಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ
TAMIL ACTRESS SOWCAR JANAKI DEATH

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