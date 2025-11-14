ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ 98ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿಧನ!
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಆನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ 98ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2025 at 3:34 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ (Kamini Kaushal) ಅವರು ತಮ್ಮ 98ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಗೌಪ್ಯತೆ ಕೋರಿದ ಕುಟುಂಬ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಕುಟುಂಬ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತ: ಒಂದು ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ: ಕಾಮಿನಿ ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಐವರು ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಇವರು ಕೊನೆಯವರು. ಹಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು 1946ರ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಮ್ ಡಿ'ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ನೀಚಾ ನಗರ್ದೊಂದಿಗೆ (Neecha Nagar) ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಶಹೀದ್, ನದಿಯಾ ಕೆ ಪಾರ್, ಶಬ್ನಮ್, ಆರ್ಝೂ ಮತ್ತು ಬಿರಾಜ್ ಬಹು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು... ಅವರ ದೀರ್ಘ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ದೋ ಭಾಯ್, ಝಿದ್ದಿ, ಪರಾಸ್, ನಮೂನಾ, ಜಂಜಾರ್, ಆಬ್ರೂ, ಬಡೇ ಸರ್ಕಾರ್, ಜೈಲರ್, ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಗೋದಾನ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ ಕಪೂರ್, ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದ್ದು. ಅವರು ಹಿರಿತೆರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನ್ ಶೋ ಚಾಂದ್ ಸಿತಾರೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್: ದೂರು ದಾಖಲು
ನದಿಯಾ ಕೆ ಪಾರ್, ಶಹೀದ್, ಶಬ್ನಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಝೂ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಕೆಲ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಕಾಮಿನಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೂಪೇಶ್, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಜೈ' ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಸುದೀಪ್: ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್
ಶ್ರವಣ್, ವಿದುರ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಸೂದ್ ಅವರು ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು.