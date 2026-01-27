ETV Bharat / entertainment

ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ 'ಅಮೃತ ಅಂಜನ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಸಪೋರ್ಟ್: ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ

ನಿರ್ದೇಶಕ ಜ್ಯೋತಿ ರಾವ್ ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಅಮೃತಾಂಜನ್' ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು 'ಅಮೃತ ಅಂಜನ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'Amrutha Anjan' Film Team
'ಅಮೃತ ಅಂಜನ್' ಟ್ರೇಲರ್​​ ರಿಲೀಸ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ (Photo: ETV Bharat)
ಬೃಹತ್​​​​ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗಳೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ 'ಅಮೃತಾಂಜನ್'. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಈ ತಂಡವೀಗ 'ಅಮೃತ ಅಂಜನ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ.

ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ತಂಡ "ಅಮೃತ ಅಂಜನ್" ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಟ್ರೇಲರ್​​ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್​ಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಟ್ರೇಲರ್​ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿ, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್​​​ ವಿಶಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲೋಕೇಶ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರು. ನಾವು ಇರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಬಹಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಕೂಲ್​​​ ಫಂಕ್ಷನ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಬಹಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹುಡುಗ. ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬನ್ನಿ, ವಿದ್ಯೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡಾ ಆದರು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ತಂಡ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾಮಿಡಿ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆಂದ್ರೆ ಇವರ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಅಮೃತ ಅಂಜನ್​​​ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಲಾವಿದರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ'' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

'Amrutha Anjan' Film Team
'ಅಮೃತ ಅಂಜನ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಸಪೋರ್ಟ್ (Photo: ETV Bharat)

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಲೋಕೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತಹ ಸುಧಾಕರ್ ಇಂದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಸುಧಾಕರ ಕೋಪಿಷ್ಟ, ಇವನಿಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ನಾನಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಛಲ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಅದರಂತೆ, ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ನಿರ್ಮಾಪಕನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಮರ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಇರಲಿ, ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಗೆಲುವು ಸೋಲು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಅವರು ಬಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

'Amrutha Anjan' Film Team
'ಅಮೃತ ಅಂಜನ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ನಿರ್ದೇಶಕ ಜ್ಯೋತಿ ರಾವ್ ಮೋಹಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ನನ್ನ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ. ಈ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಅಂಜನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್​ಟೈನರ್​. 80 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ, 20 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯದ ಲೇಪನಬಿದ್ದು, ಎರಡು ಹಾಡು, ಫೈಟ್ಸ್​​ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತ ಅಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೈಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನ್ನು ಜಯಮಾಲಾ ಮೇಡಂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಯಣ್ಣ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Amrutha Anjan Film Team
'ಅಮೃತ ಅಂಜನ್' ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ (Photo: ETV Bharat)

ಯುವ ನಟ ಸುಧಾಕರ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ತಂಡವಿಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ಗುರುಗಳಾದ ಲೋಕೇಶ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರು. ನಾನು ಅವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ, ನಂತರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಆಸೆಯಂತೆ ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲವೇ ಹೆಚ್ಚು'' ಎಂದರು. ಇನ್ನು, ''ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಮೇಡಂ ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಝೀರೋದಿಂದ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದರು.

Amrutha Anjan Film Team
'ಅಮೃತ ಅಂಜನ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ನಟ ಗೌರವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾವು ಏನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವೋ, ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಮನರಂಜನೆಯ ಚಿತ್ರ. ಇಡೀ ತಂಡ ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಡುಕನ ಪಾತ್ರ. ಈಗ ನೀವು ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 30ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

Amrutha Anjan Film Team
'ಅಮೃತ ಅಂಜನ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ನಟಿ ಪಾಯಲ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಉರಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಕಾಲೇಜು ಕಥೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ 30ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ನಟಿ ಶ್ರೀ ಭವ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಹಳ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತಾ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಹರಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಹಿರಿಯ ನಟ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಮಧುಮತಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶೋವರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ 30ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

