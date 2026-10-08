ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ವಿಧಿವಶ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 7:47 AM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೋವಾದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ, ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಎಂದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಶೇಖರ್ ಸಾಲ್ಕರ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಪಿಆರ್ (CPR) ನೀಡಿದರೂ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣ (MLC) ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಾದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಟ ತಮ್ಮ ಡೋನಾ ಪೌಲಾ (ಗೋವಾ) ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತಾದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಆಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಜನವರಿ 1, 1951 ರಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಟೇಕರ್ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ನಟ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಭಾಷಣಾ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳವರೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಟನೆಯಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಚಿತ್ರಗಳು: ಅವರು 1978ರಲ್ಲಿ 'ಗಮನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. 'ಸಲಾಮ್ ಬಾಂಬೆ!' ಮತ್ತು 'ಪರಿಂದಾ' ಚಿತ್ರಗಳು ನಾನಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಿದವು. ನಂತರ ಅವರು 'ಅಂಗಾರ್', 'ತಿರಂಗಾ', 'ಕ್ರಾಂತಿವೀರ್', 'ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ', 'ಖಾಮೋಷಿ: ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್', 'ಯಶ್ವಂತ್', 'ಅಬ್ ತಕ್ ಛಪ್ಪನ್', 'ಅಪಹರಣ್' ಮತ್ತು 'ರಾಜನೀತಿ'ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದರು.
ಈ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತಲೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು 1991ರಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಹಾರ್: ದಿ ಫೈನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
'ವೆಲ್ಕಮ್' ಸರಣಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಅಭಿನಯವು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಇತರೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ರಾಜು ಬನ್ ಗಯಾ ಜಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್', 'ವಜೂದ್', 'ಹೂ ತು ತು', 'ಗ್ಯಾಂಗ್', 'ದೀವಾನಗಿ', 'ಭೂತ್', 'ವೆಲ್ಕಮ್', 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್', 'ನಟಸಾಮ್ರಾಟ್' ಮತ್ತು 'ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಾರ್' ಮುಂತಾದವು ಸೇರಿವೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾನಾ ಅವರಿಗೆ 'ಪದ್ಮಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಾನಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು: ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
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