ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ವಂಶವೃಕ್ಷ: ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿ, 6 ಮಕ್ಕಳು, ಇಬ್ಬರು ಸೊಸೆ, ನಾಲ್ವರು ಅಳಿಯಂದಿರು; ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾಹಿತಿ

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ತಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ಮನೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Dharmendra Family
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬ (Photo: ETV Bharat)
ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಿನಿಮಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನೂ ಸಹ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ "ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, 6 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 1935ರಂದು ಸಿಖ್ ಜಾಟ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸಹೋದರ ಅಜಿತ್ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದರು. ಸಹೋದರ ಕೂಡಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೂ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಜಿತ್ ಅವರ ಮಗ, ನಟ ಅಭಯ್ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಡಿಯೋಲ್ ಕೂಡಾ ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Inforgraphic for family tree of Dharmendra
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ವಂಶವೃಕ್ಷದ ಮಾಹಿತಿ - ಗ್ರಾಫಿಕ್ (Photo: ETV Bharat)

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೊದಲ ವಿವಾಹ, ಮಕ್ಕಳು: ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ 1954ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅವರಿಗಾಗ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು - ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್​ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದ ವಿಜೇತಾ, ಅಜೀತಾ. ಸನ್ನಿ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಹೋದರಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ವಿಜೇತಾ, ವಿವೇಕ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ, ಅಜೀತಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೇರಿಕನ್ ದಂತವೈದ್ಯ ಕಿರಣ್ ಚೌಧರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪುತ್ರರಾದ ಸನ್ನಿ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಯೋಲ್​ ಕುಟುಂಬ ವೃಕ್ಷ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಸನ್ನಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ದಂಪತಿಗೆ ಕರಣ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್‌ವೀರ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಿ ಮತ್ತು ತಾನ್ಯಾ ದಂಪತಿಗೆ ಆರ್ಯಮನ್ ಮತ್ತು ಧರಮ್‌ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರರ ಹಿರಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ ಕರಣ್, ದಿಶಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡನೇ ಮದುವೆ: ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 1980ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಇಶಾ ಮತ್ತು ಅಹಾನಾ ಡಿಯೋಲ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದರೂ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉದ್ಯಮಿ ಭರತ್ ತಖ್ತಾನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಇಶಾ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ರಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿರಾಯಾ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಹಾನಾ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ವೋಹ್ರಾ ದಂಪತಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು.

ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಎರಡು ಮನೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸದಾ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರ ಆಪ್ತರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ತಂದೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿ (ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ), 6 ಮಕ್ಕಳು (ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು), ಇಬ್ಬರು ಸೊಸೆಯಂದಿರು (ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ತಾನ್ಯಾ), ನಾಲ್ವರು ಅಳಿಯಂದಿರು, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬವಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

