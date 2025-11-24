ETV Bharat / entertainment

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನ: ಸ್ಮಶಾನದತ್ತ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​, ಅಮೀರ್​, ಸಲ್ಮಾನ್, ಸಂಜಯ್​ ದತ್​​​ ಸೇರಿ ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

6 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

Veteran actor Dharmendra
ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನ (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 24, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ, ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ದಿಗ್ಗಜ ನಟನ ನಿಧನವು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 60 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಶೋಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಸಹನಟ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಲೇ ಪಾರ್ಲೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನ, ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು (Video: ANI, IANS)

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್, ಸಂಜಯ್​ ದತ್, ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್, ಅನಿಲ್​ ಕಪೂರ್​​ ಸೇರಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಗಣ್ಯರು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಅವರ 90ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಟ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.

ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಸೇರಿರುವ ಜನರು (Video: ANI, IANS)

ಕರಣ್​​ ಜೋಹರ್ ಸಂತಾಪ: "ಇದು ಒಂದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಬೃಹತ್ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಸಾಕಾರತೆ. ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಜವಾದ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಜೆಂಡ್​ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್​ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದು, ''ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅಪ್ಪುಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಆತ್ಮೀಯತೆ... ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಎಂದಿಗೂ ತುಂಬಲಾಗದ ಸ್ಥಾನ ಅವರದ್ದು. ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒನ್ ಅಂಡ್​​ ಓನ್ಲಿ ಧರಮ್​''ಜಿ.

''ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಸರ್. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಸ್ವರ್ಗವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ - ಅಭಿ ನಾ ಜಾವೋ ಚೋಡ್ಕೆ.. ಕೆ ದಿಲ್ ಅಭಿ ಭರಾ ನಹಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್​ ಚೆಕ್​ ಅಪ್​ಗಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 10ರ ಸಂದರ್ಭ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್​ 12ರಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನ: 6 ದಶಕ, 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ; ಭಾರತೀಯ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಲ್ವಾ?': ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪುತ್ರ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್​ ಸಿಡಿಮಿಡಿ

TAGGED:

DHARMENDRA FUNERAL
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನ
ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​
ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​
DHARMENDRA PASSED AWAY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ, ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ವಿಷಪೂರಿತವೇ? ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಕಿಟ್!​

ಹೊಸ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್​ಯುವಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಹುಂಡೈ!

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೀಪ್ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧನುಷ್​ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್​​ ಮಾಡೋದೇಕೆ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.