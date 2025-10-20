ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಸ್ರಾನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ: ಗಣ್ಯರ ಕಂಬನಿ
ಅಸ್ರಾನಿ ಪುಣೆಯ FTII ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅನುಭವಿ ನಟ, 1960ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಎಫ್ಟಿಐಐನಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು.
Published : October 20, 2025 at 10:16 PM IST
ಮುಂಬೈ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದ ಗೋವರ್ಧನ್ ಅಸ್ರಾನಿ 84 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದ ನಟ: ಸೋಮವಾರ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನಟ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಸ್ರಾನಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪುಣೆಯ FTIIನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಸ್ರಾನಿ: ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು 350 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (FTII) ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1960 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡಾ ಅಸ್ರಾನಿ ಅವರು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. 1970 ಮತ್ತು 1980 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಸ್ಯ ನಟರಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆಯ ನಟ: ಅವರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ಮುಖಭಾವ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 'ಶೋಲೆ', 'ಚುಪ್ಕೆ ಚುಪ್ಕೆ' ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ದರನ್ನಾಗಿಸಿತು. ಅವರನ್ನು ನಟನೆಯ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಶೋಲೆ ಚಿತ್ರ. 'ಶೋಲೆ'ಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಜೈಲರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆ ಎದ್ದು ಕಂಡಿತು.
ಅಸ್ರಾನಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮೆಹಮೂದ್, ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ನಂತರ ಗೋವಿಂದ ಅವರಂತಹ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:ನಟ ಚಂದನ್ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ