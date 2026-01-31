'ಗೃಹಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು': ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಹನುಮಂತು ಬೇಸರ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹನುಮಂತು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 31, 2026 at 1:36 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ''ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದ್ರೀಗ ಬಾರದೂರಿಗೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ನೋವು ತಂದಿದೆ'' ಎಂದು ಹನುಮಂತು ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ.ಜೆ ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಫೋರ್ಡ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರು ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11ರ ವಿಜೇತ ಹನುಮಂತು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಲೂರು ಬಡ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹನುಮಂತು, ರಾಯ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
''ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 6-7 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು. ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ನಂಬಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದಿತ್ತು'' ಎಂದು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
''ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸರಿಗಮಪ ರನ್ನರ್ ಆದಾಗ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆದ್ದಾಗಲು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದ್ರೀಗ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದಿತ್ತು. ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಯಿತು'' ಎಂದು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು.
ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ, ಖುಷಿಯ ಸಮಯ ಕಳೆದೆವು. ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ, ಮನೆ, ಕುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಎಂದು ನಾನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸು, ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು'' ಎಂದು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಬಡತನದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಹಾಡನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರೇ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಹೌದು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ 50,000 ರೂ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆದರೂ ಕೂಡಾ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆವು. ಅದಕ್ಕವರು ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮಿಚ್ಛೆ ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು, ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುಮಾನ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿ 21 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ರು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಋಣ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ': ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತು ಕಂಬನಿ
''ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಹನುಮಂತು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹನುಮಂತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕವೂ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹನುಮಂತು, ''ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ. ಅಂದು ಸರಿಗಮಪ ಸೀಸನ್ 15ರಲ್ಲಿ ನಾನು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ನನಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ದವರು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11ರಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ವಿಜೇತನಾದಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಣ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದವರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಋಣವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಗಲಿಕೆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಮಿಸ್ ಯು ರಾಯ್ ಸರ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅದೇನು ಕ್ರೈಂ ಅಲ್ವಲ್ಲಾ? ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ'
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹನುಮಂತು 5,23,89,318 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. 2025ರ ಜನವರಿ ಕೊನೆಗೆ ನಡೆದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರೇ ಹನುಮಂತು ಅವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದ್ದರು. ಸರಿಗಮಪ ಸೀಸನ್ 15ರಲ್ಲಿಯೂ ಹನುಮಂತು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರೇ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದ್ದರು.