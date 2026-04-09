2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್​​​ಸಿಬಿ ಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಕ್ಷಣ: ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್​​​ ಸಾಂಗ್​ ಹಾಡಿದ ಗುರುಕಿರಣ್​; ರಿಲೀಸ್​ ಯಾವಾಗ?

ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡದ ಪ್ಯಾನ್‌ ಎಮೋಷನಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ 'ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್'ನ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್​ ಆಗಿದೆ.

Veni Vidi Vici song soon
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​​ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 9, 2026 at 10:40 AM IST

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ 'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್​​ ಮಾಡಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌, ಏಪ್ರಿಲ್​​ 3ರಂದು ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ತಾವೇ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಟೈಟಲ್‌ ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ತಲೆಗೆ ಹುಳಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲ ಗೀತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ? ಎಂಬುದನ್ನೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

'ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್​​ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್' ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಪ್ರಚಾರವನ್ನೂ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗೇ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್​ಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುಕಿರಣ್​ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಜಿಕೆ ಟೈಮ್​? ನಮಗೆಲ್ಲ PARLE-Gಲೂ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ!! Veni Vidi Vici, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್​​ ರೋಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್​​​ ಏಪ್ರಿಲ್​​ 10ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ರೋಸ್ಟ್​ ಸಾಂಗ್​ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್​ನ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಜಿಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವೈಪ್​ ಮಾಡ್​ಬೇಡಿ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ರೆ, ಉಳಿದ ಪೋಸ್ಟರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್​ ಮಾಡೇಬಿಟ್ರಾ, ಝೆನ್​​ಝಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಝೆನ್​​ಝಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?, ಇವರು 2000ರ ಇಸವಿಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಡನ್​ ಆಗಿದ್ದವ್ರು, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತಾ ಝೆನ್​​ಜಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಗುರುಕಿರಣ್​ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್​ ಸಾಂಗ್​ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಥೆ 2025ರ ನಮ್ಮ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದಿರೋ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಗೆದ್ದಿರೋ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್​​ ಇಂದಾನೆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ' ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​​ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಹಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ.

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್'. ತಮ್ಮದೇ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಧನಂಜಯ್​ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗೆಳೆಯ ಪೂರ್ಣ ಮೈಸೂರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೈಸೂರಿನ ಗೆಳೆಯರು ಕೆಇಬಿ ಹೆಸರಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿ ತಮಾಷೆಯ, ಜಾಗೃತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಕೆಇಬಿ ಹಾಗೂ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್‌ ಎನ್ನುವ ಎಮೋಷನಲ್‌ ಟೈಟಲ್‌ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ ಇರೋ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರ್ಣ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​​ ಸೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತಾರೆಯರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 36 ಮುಖ್ಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರೋ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದೂಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಅನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​​ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಹರ್ಷ ಮುರುಂಡಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೂಡಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದು, ಡೇರ್‌ ಡೆವಿಲ್‌ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಆಗಿ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್‌ ರಾಯ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ನವನೀತ್‌ ಶ್ಯಾಮ್‌ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

