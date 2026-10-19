'ಭೀಮ್ & ರಾವ್'ನಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ: 'ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ'; ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ
ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರ್ಭ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 5:08 PM IST
ತಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ಮತ್ತು ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 38ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ, 'ಭೀಮ್ & ರಾವ್' (BHEEM & RAO) ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಯಕ ನಟ, ''ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ ಕ್ರಾಂತಿ! ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ! ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಭೀಮ್ & ರಾವ್. ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ "ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ" ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಘೋಷಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಶಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಗೊಂಡು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನೇಚರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಪಿ. ಗಿರೀಶ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಸ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಎನ್.ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ಬದುಕಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಎಳೆಯೊಂದಿಗೆ ರೋಚಕವಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಹುತೇಕ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು 'ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ' ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಚಿತ್ರತಂಡ 'ಭೀಮ್ & ರಾವ್' ಅನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ "ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾಷೆ, ಗಡಿ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಕಥೆ ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮನರಂಜನೆಯುಳ್ಳ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಖಡಕ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ಸೌಧವಾದ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತರಾದ ಬೃಹತ್ ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ, ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಕ್ಕಿನ ಧ್ವನಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ತೀವ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಡ್ರಾಮಾವಿದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ಸೂಚನೆ.
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ಒಟ್ಟಾರೆ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು 'ಭೀಮ್ & ರಾವ್' ಸಿನಿಮಾ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದೆ. ಜನ್ಮದಿನದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ನಟ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅವರ ವೃತ್ತಿಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ತಾರಾಗಣ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
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ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ "ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್"ನಲ್ಲಿಯೂ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್ ಚಂದ್ರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.