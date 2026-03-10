'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನೊಂದಿಗಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರ 'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ' ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 10, 2026 at 4:54 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವರುಣ್ ಧವನ್ ನಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 5ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ತಯಾರಕರು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ವರುಣ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಟಿಯರಾದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ ಈಗ ಜೂನ್ 5ರ ಬದಲಿಗೆ ಜೂನ್ 12, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಸಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ ಮೂಲತಃ ಜೂನ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಾವು ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೆವು ಎಂದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬದಲು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 12ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಜೂನ್ 4, 2026ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ವಾತಾವರಣ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿ ತಯಾರಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ರಣ್ವೀರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರವು ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ವರುಣ್ ಧವನ್ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್. ತಂದೆ-ಮಗ ಜೋಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೈ ತೇರಾ ಹೀರೋ, ಜುಡ್ವಾ 2 ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ನಂ.1ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಜೊತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂಕಿ ಪಾಂಡೆ, ಮೌನಿ ರಾಯ್, ಜಿಮ್ಮಿ ಶೇರ್ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಸರಾಫ್ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.