ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಂದು ರಾಧಿಕಾರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ಯಶ್! ಹೀಗಿತ್ತು ಇಬ್ಬರ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು 'ಪ್ರೀತಿಯ ವಾರ' ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 14, ನಾಳೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಬಹುತೇಕರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗೇ ಆಚರಿಸ್ಪಡಲಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Yash Radhika Goa time
ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾ ಗೋವಾ ಟೈಮ್ (Photo: ETV Bharat)
Published : February 13, 2026 at 12:34 PM IST

ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಒಂದು ಭಾವ. ವರ್ಣನೆಗೂ ನಿಲುಕದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅನುಭವ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು, ನಿಜಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಜೀವಗಳು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದು, ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇಯರಾಗಿ, ಸರ್ವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾದರಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಜೋಡಿಗಳೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಜೀವನ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇದ್ರೆ ಇವರಂತಿರಬೇಕೆಂದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ. ಈ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಾಥ್... ವರ್ಣನೆಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು!

ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಹಿರಿತೆರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ, ಸಾಧನೆ ಶಿಖರವೇರಿದ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ. ಘನತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಜೋಡಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ನಂದಗೋಕುಲ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಸರ್ವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಈ ಜೋಡಿಯೀಗ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಹಜವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೆಂದಾಕ್ಷಣ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಈವೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ವದಂತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜೋಡಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪ್ರೇಮ ಪಸ್ತಾಪದ ಬಳಿಕವೂ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಘನತೆಯ ವರ್ತನೆ ಇವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡಿದ್ದು, ಊರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೆಟ್​, ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್​ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು.... ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸೀನ್​​ ಇರದ ಕಾರಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರೆ ಇವರಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2004ರಲ್ಲಿ 'ನಂದಗೋಕುಲ' ಸೀರಿಯಲ್​ ಸಲುವಾಗಿ ಯಶ್​ ರಾಧಿಕಾ ಭೇಟಿಯಾದರು. ನಂತರ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಿಗೆ ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಆಯಿತು. ನಂತರ, ಯಶ್​ ಅವರು ರಾಧಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್​​​ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೊಂಚ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಾಧಿಕಾ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು.

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಂದು ರಾಧಿಕಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಯಶ್, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿ, ಸರ್ವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್​ ಆಗಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಶ್​, 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್​ ಮಿಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಪ್ರಪೋಸಲ್​ ಸೀನ್​ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಯಶ್ ಅವರೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆದುರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೀನ್​ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು.

7 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬಳಿಕ ಗೋವಾದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 2016ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದರು. ರೇಸ್​ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್​ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅರುಣ್​ ಸಾಗರ್ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾದ ಅದ್ಭುತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್​​ ಗ್ರೌಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿತ್ತು.

ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಗೆ ಐರಾ ಮತ್ತು ಯಥರ್ವ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ 9ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ರಾಧಿಕಾ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ಯಶ್​ ರಾಧಿಕಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ 2026
ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇ 2026
ಯಶ್​ ರಾಧಿಕಾ ಪ್ರೇಮ್​ ಕಹಾನಿ
YASH RADHIKA LOVE

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

