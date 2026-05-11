ETV Bharat / entertainment

ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಿ ರಿಲೀಸ್: ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ‌, 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆಲ್ಲಿ!

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಿ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್​ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

UPENDRA FILM RE RELEASING
ರಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ (UPENDRA FILM TEAM)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 11, 2026 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಎರಡನೇ ಸಿ‌ನಿಮಾ ಉಪೇಂದ್ರ. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ISH MYRA Producer ಕಂಪನಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬಿ ‌ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿ-ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ‌ಮೊದಲು ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಥೇಟ್ ಉಪೇಂದ್ರರಂತೆ ತಲೆಗೆ ಹುಳ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂಬಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಎಲ್ಲಾ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದ್ರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4ನೇ ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 100 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಶೋ ಮುಗಿದ ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಿದ್ದು, ‌ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಶೋನ‌ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದ 25ನೇ ದಿನ ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯೋಜಕ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬಿ ಹೇಳಿದ್ರು.

Upendra film re releasing
ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿ ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬಿ (ETV Bharat)

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಈ ಜನರೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.. ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಲ್ಲದ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

Upendra film re releasing
ರಿ ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಲಿದೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ (Upendra Cinema Team)

ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡಿದರು.

Upendra film re releasing
ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿ ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬಿ (ETV Bharat)

ಉಪೇಂದ್ರ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ಪ್ರೇಮಾ, ದಾಮಿನಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಉಪ್ಪಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ‌.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ: 'ಗೋಕುಲದ ರಾಧೆ' ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ನಿ

TAGGED:

ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ
ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಿ ರಿಲೀಸ್
ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ 1 ಕೋಟಿ ಗೆಲ್ಲಿ
UPENDRA FILM RE RELEASING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.