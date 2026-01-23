ETV Bharat / entertainment

ತಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಂದು ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ್ದಾರೆ.

Ugram Manju and Sandhya wedding
ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ಮದುವೆ (Photo: ETV Bharat)
ETV Bharat Entertainment Team

January 23, 2026

ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ಅವರಿಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಉಗ್ರಂ ಸಿನಿಮಾ‌‌ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಾಯಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಹೋತ್ಸವ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು (Video: ETV Bharat)

ನಿನ್ನೆ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಅವರ ಅರಿಶಿಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸರಳವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಆಪ್ತರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಸಾಯಿ ಸಂಧ್ಯಾ. ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಅಡ್ಮಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು, ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಹೀರೋ, ಕಿಡಿ, ಕಿರೀಟ, ರಾನಿ, ದೂರದರ್ಶನ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರ್ಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ಮದುವೆ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ 45, ಮಾರ್ಕ್ To ಧನುಷ್ ನಟನೆಯ ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ: ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು

ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ಮದುವೆ (Photo: ETV Bharat)

'ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್​ 11'ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆ ಸೀಸನ್​ನಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರೆ, ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಟಾಪ್​ 5 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಆಟದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಅವರು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಆಸೆಯಂತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ಮದುವೆ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೊನೆ ಕಾಣದ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಸದಾ ನನಗಾಗಿ ನಿಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದಶಕದ ಸಂವತ್ಸರ': ರಿಷಬ್​ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ 10 ವರ್ಷ; ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ವಿವಾಹ
ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಸಂಧ್ಯಾ ವಿವಾಹ
UGRAM MANJU WEDDING

