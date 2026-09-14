'ಮಂಗಳ ಗೌರಿ'ಯಾಗಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್: 'ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋದು ಇದನ್ನೇ' ಎಂದ ಅಭಿಮಾನಿ
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀ, ಕಾಂತಾರ ತಾರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ 'ಮಂಗಳಗೌರಿ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2026 at 2:42 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ನಟನೆಯ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರ ಮೊದಲ ನೋಟ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಇಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು. ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಯಾಣ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ನೋಟ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು, 'ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋದು ಇದನ್ನೇ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು, 'ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಪೈಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್' ಎಂದು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಎಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋದು ಕಥಾಹಂದರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಈ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಫೈನಲಿ ಇಂದು ನಾಯಕ ನಟಿಯರ ಮೊದಲ ನೋಟ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್', ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್', ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್', ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈವಾನ್' ಅಂತಹ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈ ಕಟ್ಟು, ಕವಲುದಾರಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೈಡ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಬಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಮಂತ್ ಎಂ ರಾವ್ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಪಿಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
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ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್, ಹೇಮಂತ್ ಎಂ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಟಾಕೀಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ರಾಹುಲ್ ಪಿಕೆ ಅವರದ್ದು. ರಾಹುಲ್ ಪಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸುಧೀರ್ ಸೇರಿ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಶ್ರೀವತ್ಸವ್ ಸೆಲ್ವರಾಜನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಮಿಧುನ್ ಮುಕುಂದನ್ ಸಂಗೀತ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
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