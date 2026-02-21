ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ವೈಬ್: 47 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಜನಿ ಕಮಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್: ಮೈನ್ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನೋಡಿ
47 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ ಜೈಂಟ್ ಮೂವೀಸ್, ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 21, 2026 at 1:40 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆಯರಾದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದಿದ್ದಾರೆ. 47 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಜನಿ ಕಮಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, 'KH x RK Reunion' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೃಶ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೋಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರೂ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಬಳಿ, ಯಾವ ರಾಗ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮೆರಡು ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಕೂಡಾ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳಸಿ, ಓರ್ವರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಮಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಣ. ಹೀರೋಗಳ ಬಟ್ಟೆ, ಶೂಸ್, ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫನ್ ಸೀನ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಫೈನಲಿ ನಾಯಕ ನಟರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕಡೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಯರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಮನಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಡೈವರ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಿಂದಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬಳಿ 'ಯಾರು ಹೀರೋ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಗ್ದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಂತರ ಕಾರ್ ಸಖತ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ವೈಬ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. 47 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆಯರನ್ನು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ತಯಾರಕರು ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಕೂಡಾ ವಿಂಟೇಜ್ ಫೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರ ಕೈಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ "ಕೆಲ ಪುರುಷರು ರೂಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲ ಪುರುಷರು ಆಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 1979ರ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಅಲ್ಭೂತ ವಿಲಕ್ಕುಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್, ಅವರ್ಗಳ್, ಮೂಂಡ್ರು ಮುಡಿಚು ಮತ್ತು ಪತಿನಾರು ವಯತಿನಿಲೆಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ.