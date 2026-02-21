ETV Bharat / entertainment

ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್​, ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ವೈಬ್​: 47 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಜನಿ ಕಮಲ್​ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್​​: ಮೈನ್​ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ನೋಡಿ

47 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂಡಿಯನ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ ಜೈಂಟ್ ಮೂವೀಸ್, ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Rajinikanth-Kamal Haasan Film announce
ರಜನಿಕಾಂತ್​ ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ (Photo: Screengrab from Glimpse)
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆಯರಾದ ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್​ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದಿದ್ದಾರೆ. 47 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಜನಿ ಕಮಲ್​ ಸಿನಿಮಾ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್​ ಆಗಿದ್ದು, 'KH x RK Reunion' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು​ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್​ ದಿಲೀಪ್​ಕುಮಾರ್​​​ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೃಶ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಾದ ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೋಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್​ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರೂ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್​ ದಿಲೀಪ್​ಕುಮಾರ್​​​ ಬಳಿ, ಯಾವ ರಾಗ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮೆರಡು ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್​ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಕೂಡಾ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್​ ಬಳಸಿ, ಓರ್ವರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಮಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಣ. ಹೀರೋಗಳ ಬಟ್ಟೆ, ಶೂಸ್, ಗ್ಲಾಸ್​​ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫನ್​ ಸೀನ್ಸ್​ ಇದ್ದು, ಫೈನಲಿ ನಾಯಕ ನಟರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ಯಾರೇಜ್​ ಕಡೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಾಗ್​ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರೇಜ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಯರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸ್ಟೈಲ್​ಗೆ ಮನಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್​​​ ಡೈವರ್​ ಸೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಸನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಿಂದಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬಳಿ 'ಯಾರು ಹೀರೋ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್​ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಗ್ದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಂತರ ಕಾರ್ ಸಖತ್​​​ ಸ್ಪೀಡ್​ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸೌತ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ವೈಬ್ಸ್​ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. 47 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆಯರನ್ನು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್​ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ತಯಾರಕರು ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಕೂಡಾ ವಿಂಟೇಜ್ ಫೀಲ್​ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್​ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್​​ ಧರಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರ ಕೈಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ "ಕೆಲ ಪುರುಷರು ರೂಲ್ಸ್​ ಸೆಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲ ಪುರುಷರು ಆಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್​ಲೈನ್​​​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 1979ರ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಅಲ್ಭೂತ ವಿಲಕ್ಕುಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್, ಅವರ್‌ಗಳ್, ಮೂಂಡ್ರು ಮುಡಿಚು ಮತ್ತು ಪತಿನಾರು ವಯತಿನಿಲೆಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

