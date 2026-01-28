ETV Bharat / entertainment

ತುಮ್​ ಹಿ ಹೋ ದಿಂದ ಚನ್ನಾ ಮೇರೆಯಾ: ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ ಅರಿಜಿತ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್

ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 28, 2026 at 12:08 PM IST

ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ನಾನು ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಗೀತೆಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೇಳುಗರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿವೆ. ತಮ್ಮ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸಿಂಗ್, ಲವ್​, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​​, ಹಾರ್ಟ್​ಬ್ರೇಕ್​ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

2005ರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ "ಫೇಮ್ ಗುರುಕುಲ್"ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, 2011ರ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ "ಮರ್ಡರ್ 2" ಸಿನಿಮಾದ "ಫಿರ್ ಮೊಹಬ್ಬತ್"ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್‌ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಭಾರತೀಯ ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ "ಆಶಿಕಿ 2" ಚಿತ್ರದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ "ತುಮ್ ಹಿ ಹೋ" ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು.

ಆಶಿಕಿ 2ರ 'ತುಮ್ ಹಿ ಹೋ' ಸಾಂಗ್​​ನ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸ್ಮರಣೀಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರು. 2016ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಏ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಚಿತ್ರದ 'ಚನ್ನಾ ಮೇರೆಯಾ'ನಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಲವ್​​ಬರ್ಡ್ಸ್​​ನ ಹಾರ್ಟ್​ಬ್ರೇಕ್ ನೋವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದವು. ತಮಾಶಾ (2015) ಚಿತ್ರದ 'ಅಗರ್ ತುಮ್ ಸಾಥ್ ಹೋ' ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿತು. ಈ ಎರಡೂ ಹಾಡುಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾತೀತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೀತೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲವ್​, ಹಾರ್ಟ್​ಬ್ರೇಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್​​ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಂಗ್​​, ಹೈ-ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್​​​ ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್​ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ 2016ರ ಚಿತ್ರ 'ಬೆಫಿಕ್ರೆ'ಯ 'ನಶೆ ಸಿ ಚಡ್ ಗಯಿ' ಅರಿಜಿತ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಉಳಿದಂತೆ ಹಂಪ್ಟಿ ಶರ್ಮಾ ಕಿ ದುಲ್ಹನಿಯಾ (2014) ಚಿತ್ರದ 'ಮೈನ್ ತೇನು ಸಂಜವಾನ್ ಕಿ' ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ ವಿನೋದ್ (2012) ಚಿತ್ರದ 'ರಾಬ್ತಾ' ಅಂತಹ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಿಟ್‌ ಸಾಂಗ್ಸ್​ ಇಂದಿಗೂ ಫೇಮಸ್. 'ಅಪ್​ನಾ ಬನಾ ಲೆ', 'ತೇರಾ ಯಾರ್ ಹೂನ್ ಮೈನ್', 'ತುಜೆ ಕಿತ್ನಾ ಚಾಹ್ನೆ ಲಗೇ', 'ಹಮ್ ತೋ ತೇರೆ ಹಿ ಲಿಯೇ ಥಿ' ಮತ್ತು 'ಹಮಾರಿ ಅಧೂರಿ ಕಹಾನಿ'ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಔಷಧಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ.

ಸದ್ಯದ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2'ನ 'ಘರ್ ಕಬ್ ಆವೋಗೆ' ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂಪ್‌ಕುಮಾರ್ ರಾಥೋಡ್, ಸೋನು ನಿಗಮ್, ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕರ ದನಿಯಿದೆ. ಇದು ವಿಶಾಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಗಾಳಿ, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

