ತುಳುನಾಡಿನ 'ನಾಗಬನ'ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ 'ಬನ' ತೆರೆಗೆ: ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಳ
ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ 'ಬನ' ಸಿನಿಮಾವಿಂದು ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 2:42 PM IST
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕರಾವಳಿಯ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ (ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್) ಚಿತ್ರಗಳ ಹೊಸ ಅಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಬನ' ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23) ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಳ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ತುಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮರಂಗದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಗಂಭೀರ ವರದಿಗಾರಿಕೆ, ನಿರೂಪಣೆ ಮೂಲಕ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಳ ಅವರು ಬನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ತುಳು ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಲುಕ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಖಳನಾಯಕನೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೂಡಿಸಲಿದ್ದು, ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ತೀರಾ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ನಾನು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ 100% ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ 'ಬನ' ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಳಿಕೆಯ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾಗಬನದ ಭಯಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಗೂಢತೆ: ಧರ್ಮಚಾವಡಿ, ಧರ್ಮದೈವದಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುಹಳ್ಳಿ (ನುಳಿಯಾಲು), ತುಳುನಾಡಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ 'ನಾಗಬನ'ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ನಾಗಬನ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಮನಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ-ಭಕ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.
'ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣ ಕಥೆ': ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಮುಗ್ಧ ಮಗು, ಆ ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ, ಬನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಸು ಹಾಗೂ ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣ ಕಥೆ' ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯವೈಭವ ಮತ್ತು ಜಯಕಾರ್ತಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
'ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ'-ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತಿನ್ ರೈ: "ಇದು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕಥೆಗೆ (ಕಂಟೆಂಟ್) ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಯೇ ಅಸಲಿ ನಾಯಕ. ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನತಣಿಸುವ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ" ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುಹಳ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಿದೆ'-ನಟ ನಿಹಾಲ್ ರೈ: ಬನ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ನಿಹಾಲ್ ರೈ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತಿನ್ ರೈ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರ. ಚಿತ್ರದ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ – ತಾರಾಗಣದ ವಿವರ: ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿಯ ಯುವಪ್ರತಿಭೆ ನಿಹಾಲ್ ರೈ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೃತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದು, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ನಾಯಕಿ ಕೃತಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಟಿ ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ, ಶರತ್ ಆಳ್ವ, ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಜಯಹರಿ ರೈ, ವಿಕಾಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ನಿರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸವಿತಾ ಅಂಚನ್, ಧನ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕ್ಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರು, ಸುರತ್ಕಲ್, ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಉಡುಪಿ, ಮಣಿಪಾಲ, ಕಾರ್ಕಳ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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