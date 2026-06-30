ETV Bharat / entertainment

ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ: ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದ ತುಳು ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್

ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ 'ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ' ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

'Aparadhi Nanalla' film team
'ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕರಾವಳಿಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವ ನಟನ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು 'ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಭಿನಯದ, ಯಶಂತ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

ಸದ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂವರು ಕೈದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಥೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಸಕತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಶಂತ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ ಏಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಅಪರಾಧಿಗಳೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಒಂದಷ್ಟು ಮಸಾಲ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದೇವೆ. 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡ್​​​ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'Aparadhi Nanalla' film team
'ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ' ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್ (ETV Bharat)

ಈಗಾಗಲೇ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದರೆ ಯಶಂತ್ ಅಪರಾಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಯಶಂತ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಲೇಡಿಸ್​, ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!': Toxic ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಯಶ್

ನಾಯಕಿ ಅಮೃತಾ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೊಸಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗರೆಲ್ಲಾ ಹುಲಿ ಅಂತಾನೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

'Aparadhi Nanalla' film team
'ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ' ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2007ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯೇ 'ಲವ್ 2 ಲಸ್ಸಿ': ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರಿಪ್ರಾಣ

ಅಮೃತಾ, ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವಿನ್ ಪಡಿಲ್, ಅಶೋಕ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ನೀತು ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪಾತ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್​ಎಲ್​ವಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅನುಗ್ರಹ ಫಿಲ್ಸ್ಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಚೌಟಾ ದೇವಸ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯಶಂತ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಂ ದೇವಾಡಿಗ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್​ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ.

TAGGED:

ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ
ತುಳು ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್
PRAMOD SHETTY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.