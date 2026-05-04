ETV Bharat / entertainment

ತಿರುಪತಿ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್‌ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್

ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಮ್ಮ 43ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂಜಾನೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಂತರ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Trisha Krishnan
ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 4, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 234 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 110 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಮ್ಮ 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಭೇಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಜಯ್​ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಜಯ್​ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವದಂತಿ ಹರಡಲಾಗಿದೆ.

ತಿರುಪತಿ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ಮನೆಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ), ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 234 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 110 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ಇಸಿಐ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನೂ, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸೌಂಡ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅವರ ಈ ಭೇಟಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆರಂಭಿಕ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡಾ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ಸದ್ಯ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಸಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಡಿಎಂಕೆ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 48 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ)ದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಣ್ಣಾ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಜಯ್​ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತ್ರಿಶಾ ತಿರುಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಂಪಲ್​ ಫ್ಲೋರಲ್​ ಡ್ರೆಸ್​ ಧರಿಸಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರನ್ನು ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ನಂತರ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದು ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explainer: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇಕೆ ಕಡಿಮೆ? ಕಾರಣ ಕೊಟ್ರು ಸಿನಿಗಣ್ಯರು

ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆನ್​ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅವರು ಘಿಲ್ಲಿ, ತಿರುಪಾಚಿ, ಆಥಿ, ಕುರುವಿ ಮತ್ತು ಲಿಯೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಆನ್​ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತೆಕಂತೆಗಳು ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'KD' ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಪ್ರೇಮ್​, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಥಗ್ ಲೈಫ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಕರುಪ್ಪು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವಂಭರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್
ನಟ ವಿಜಯ್​
ತಿರುಪತಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಭೇಟಿ
ವಿಜಯ್ ಮನೆಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಭೇಟಿ
TRISHA KRISHNAN ARRIVES VIJAY HOUSE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.