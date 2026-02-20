ಟಾಕ್ಸಿಕ್ vs ಧುರಂಧರ್ 2: ಯಶ್ or ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್; ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಟೀಸರ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆದ್ಯತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ?
ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ 2ರೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 20, 2026 at 5:16 PM IST
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಸಮರವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಕೂಡಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಧುರಂಧರ್ 2 ಎಂಬ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್ ಆನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:35ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಟೀಸರ್ 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿತು. ಬಹುತೇಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸಿನಿಮಾ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, "ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ - ಈ ಹೆಸರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಟೀಸರ್ 2,336,223ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಮೂವೀಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಟೀಸರ್ ಹೋಲಿಕೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನೇರವಾಗಿ ಧುರಂಧರ್ 2ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, "ಸ್ಟಿಲ್, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಧುರಂಧರ್ 2" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು, "ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಧುರಂಧರ್ 2ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅನೇಕರು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವು ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಧುರಂಧರ್ 2 ಅದರ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಥೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 26/11 ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಏಜೆಂಟ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
I am from Karnataka and I would love to watch both the movies Toxic and Dhurandhar for me one is new experience n another one is an excitement n ther is no comparison btwn them. #toxicvsdhurandhar #Toxic #YashBOSS #Dhurandhar2 #RanvirSingh— sangmesh dhaded (@DhadedSangmesh) January 14, 2026
ಡ್ರಿಸ್ಟಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪೈಪೋಟಿ ಜೋರಾಗೇ ಇದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಯಶ್ ಪ್ರಬಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿವೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತು.
🔥 #Dhurandhar vs #Toxic – Big Difference— Your Point ? (@iamsud24) February 20, 2026
Yes, Dhurandhar is A-rated —
but because of its raw action and strong language, not random adult scenes.
There’s a difference between intensity and unnecessary bold content.
Violence for story ≠ scenes for shock value.
ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರೋರ್ವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, "ನಾನು ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಸಾಹ. ಯಾವುದೇ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹ ನಿಜವೇ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧುರಂಧರ್ 2 ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ಸಿಗುವ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದೀಗ, ಟೀಸರ್ ವಾರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 19 ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಾಮುಖಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.