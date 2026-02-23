ETV Bharat / entertainment

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​: ಯಶ್ 'Ticket' ಪಾತ್ರದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿವೀಲ್​​

ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟೀಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಟನ ಪಾತ್ರವನ್ನು 'Ticket' ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿವೀಲ್​​ ಆಗಿದೆ.

Yash's 'Ticket' character styling video reveal
ಯಶ್ 'Ticket' ಪಾತ್ರದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ (Photo credit: Film Team)
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಟೀಸರ್​​ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್​​ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ನಟನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿವೀಲ್​​ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದು,​​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್​ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯ ಮೇಕಿಂಗ್​ನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರಾ? ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು. ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಹೌದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಡಬಲ್ ಶೇಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರವೊಂದರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಗಡ್ಡ ತೆಗೆದು ಸಖತ್ ಯಂಗ್ ಲುಕ್​​ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಯಶ್ ಅವರ ಯಂಗ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರೂಪ‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫ್ಯಾನ್​ ಪೇಜ್​ಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

2026ರ ಜನವರಿ 8, ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಒಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು,​​ ಅವರನ್ನು ರಾಯ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಟೀಸರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ನಟನನ್ನು ನಾನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು. 21ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್, 'Rocking star Yash as Ticket' ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದು ನಟನನ್ನು ಸಖತ್ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೇ ಟಿಕೆಟ್​​​ ಪಾತ್ರದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್​​ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ನಟಿಮಣಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಮೆಲಿಸಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ, ನಾದಿಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಎಲಿಜಬೆತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರೆಬೆಕಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​​ ನಟಿ-ಗಾಯಕಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಇದ್ದು ಲೀಡ್​ ಲೇಡಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.

ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

