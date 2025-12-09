ETV Bharat / entertainment

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 100 ದಿನ ಬಾಕಿ: ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತು ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಹೊಸ ಅವತಾರ

ಯಶ್​ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್​ ಅವರಿಂದು 9ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​​ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ, ಗಮನಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

Yash's 'Toxic' poster
ಯಶ್​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​ ಪೋಸ್ಟರ್ (Photo: Film Poster)
December 9, 2025

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಹಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ​​​​ ನ್ಯೂ ಲುಕ್​ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ದಿ ಫೇರಿಟೇಲ್​​ ಫಾರ್​ ಗ್ರೋನ್​​-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 100 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಶ್​ ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ ಲುಕ್​ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಂಡ, 'ದಿ ಪೇರಿಟೇಲ್​ ಅನ್​​ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್​ 100 ಡೇಸ್​​, ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್​​​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್​​​ 19ಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಒಂದು ತೋಳಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತೋಳಿನವರೆಗೆ ಟ್ಯಾಟೂ (ಹಚ್ಚೆ) ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್​​ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​​ಗೆ ಫೈನಲಿ ಕೌಂಟ್​​​ಡೌನ್​​ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಫೈಯರ್, ಹಾರ್ಟ್​ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು "1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​​​​ ಮಾಡಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಡಿಂಗ್​" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ''ಯಶ್ ಕಮಿಂಗ್​ ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ರೂಲ್​ ಅಗೈನ್​​" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು "ಬಾಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್" ಮತ್ತು "ಗೇಮ್ ಆನ್"ನಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್​​​ಗಳ ಮೂಲಕ ರಿಯಾಕ್ಟ್​​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್, ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಾಮೆಂಟ್​ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂದು ಅಪರಿಚಿತರು, ಇಂದು ಮೇಡ್​ ಫಾರ್​ ಈಚ್​ ಅದರ್: ಯಶ್​ ರಾಧಿಕಾ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

ಈ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​​ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್​ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಜಾನ್ ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್​ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್‌ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಅವರನ್ನೂ ಸಹ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸೂರ್ಯಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಚಿನ್ನ' ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೇನು?: 'ಡೆವಿಲ್'​ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಸಂದರ್ಶನ

2026ರ ಯುಗಾದಿ, ಗುಡಿಪಾಡ್ವ ಮತ್ತು ಈದ್ ಹಬ್ಬದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನ ಪ್ರಮೋಶನ್​ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​​ ಮತ್ತು ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ.

