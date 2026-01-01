ETV Bharat / entertainment

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ To ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್​, ಜನ ನಾಯಗನ್​: ಈ ವರ್ಷ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್

2026 Movies: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2026 Movies
2026ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು (Photo: ETV Bharat, Film Posters)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 1, 2026 at 10:56 AM IST

7 Min Read
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ಜನ ನಾಯಗನ್‌ವರೆಗೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್​ ಫಾರ್​ ಗ್ರೋನ್​​ಅಪ್ಸ್

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026.

ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್​ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಯಶ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಯಶ್​ ಬರೆದು, ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ​ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್​ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್​ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್ ಹೆಸರೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​ ಮತ್ತು ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026.

ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ, ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ​ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

ಜನ ನಾಯಗನ್

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 9, 2026.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿಜಯ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ನರೈನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದಂತೆಯೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮಾಯಣ

ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ.

ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೌತ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾ ದೇವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಯಶ್​ ರಾವಣನಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದುರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ಬಾರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಂಡಿರುವ ಡಿಎನ್‌ಇಜಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತರಾದ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1, 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಭಾಗ 2, 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್​

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 9, 2026.

ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಇದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಜಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜರೀನಾ ವಹಾಬ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಜನವರಿ 9, 2026ರಂದು ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್'

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 23, 2026.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಜನವರಿ 23ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಜಡೇಶ್ ಕೆ.ಹಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ - ಅನನ್ಯ ಭಟ್ ಅವರ ಗಾಯನ, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತವಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಾರಥಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಕೆ.ವಿ.ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ - ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಕೆ.ಎಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ ಗೌಡ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಣ, ಮಾಸ್ತಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೆ. 80ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಈ ನೆಲದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ಪುತ್ರಿ ರಿತನ್ಯಾ, ಶಿಶಿರ್,‌ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಿತ್ರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ದಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆದ್ದಿ

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಮಾರ್ಚ್ 27, 2026.

ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೆದ್ದಿ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೆಲುಗು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್-ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1980ರ ದಶಕದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮೂಲಕ (ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಂತಹ) ಪವರ್​ಫುಲ್​​ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 'ಗೌರ್​​​ನಾಯ್ಡು' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಮಾರ್ಚ್ 20, 2026.

ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್​ ವಾರ್ ಆಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್​ ಡ್ರಾಮಾ. ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಡ್ರಾಮಾದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿರಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್​​ 20ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್'

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026.

2026ರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್'. ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ನಟನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 2020ರ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 20 ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ (LAC) ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ನಟಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026.

ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್' ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆರೆಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆದು, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್​ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ರಣ್​​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸೇರಿ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಧರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಕಂದಹಾರ್ ಹೈಜಾಕ್ ಮತ್ತು 26/11 ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಎದುರು ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಇಕ್ಕಿಸ್

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 1, 2026.

ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಾಘವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಇಕ್ಕಿಸ್' ಇಂದು ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅರುಣ್ ಖೇತರ್ಪಾಲ್ ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​​ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಮತ್ತು ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.

'ದೃಶ್ಯಂ 3'

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2026.

ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವ್​​ಗನ್ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸಲ್ಗಾಂಕರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಟಬು, ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್​ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲ ಪಾತ್ರವರ್ಗವು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ 18 ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪನೋರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಠಕ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಠಕ್, ಅಮಿಲ್ ಕೀಯಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ವೀಜ್ ಶೇಖ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೋಕ್ ಜೈನ್, ಅಜಿತ್ ಅಂಧಾರೆ, ಕುಮಾರ್ ಮಂಗತ್ ಪಾಠಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಠಕ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಕರು.

ಡಕಾಯಿಟ್

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026.

ಶನಿಲ್ ಡಿಯೋ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡಕಾಯಿಟ್' ತೆಲುಗು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಸುನಿಲ್, ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜೈನ್ ಮೇರಿ ಖಾನ್, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭಾಸ್ಕರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಮಾರ್ಚ್ 26, 2026

ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ, ನಾನಿ ನಟಿಸಿರುವ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಅವತಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್, ಸೋನಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ತನಿಕೆಲ್ಲಾ ಭರಣಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

