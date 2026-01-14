ETV Bharat / entertainment

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟೀಸರ್​ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಚೆಲುವೆಯ ಇನ್​​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ ಅಕೌಂಟ್​ ಡಿಲೀಟ್?

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್‌ನ ಕಾರ್​ ಸೀನ್​​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಬೋಲ್ಡ್​ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಅಕೌಂಟ್​ ಡಿಲೀಟ್​​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'Toxic' teaser car scene gets mixed Reactions
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟೀಸರ್​ ಕಾರ್​ ಸೀನ್​ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (Photo: Screen Grab From Toxic Teaser)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 14, 2026 at 1:05 PM IST

3 Min Read
ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ 'ಕೆಜಿಎಫ್​​' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತರಾದ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟೀಸರ್ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯಶ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಟಿ ಬೀಯಾಟ್ರೀಝ್ ಟೌಫೆನ್‌ಬಾಚ್ (Beatriz Taufenbach) ನಡುವಿನ ಬೋಲ್ಡ್​​ ಸೀನ್ಸ್​ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಿಕರಿಸಿ, ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೊಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್​​ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಬೀಯಾಟ್ರೀಝ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಹೌದು, ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಖ್ಯಾತ ವಿದೇಶಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್​ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬೀಯಾಟ್ರೀಝ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಅಕೌಂಟ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರೈವೆಟ್​ ಆಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಫಾಲೋವರ್​​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಐಡಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

Geetu Mohandas Instagram story
ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Geetu Mohandas Instagram story)

ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಲೀಟ್?

ಜನವರಿ 8ರಂದು, ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌'ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 200 ಮಿಲಿಯನ್​ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡ ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಸ್ಮಶಾನದ ದೃಶ್ಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ನಟಿ ಬೀಯಾಟ್ರೀಝ್ ಟೌಫೆನ್‌ಬಾಚ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಟೀಸರ್‌ಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೀತಿ ದೊರೆಯಿತಾದರೂ, ಬೋಲ್ಡ್​​ ಸೀನ್ಸ್ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ಅವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ನ್ಯಾಟಲಿ ಬರ್ನ್‌ (Natalie Burn) ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಟೀಸರ್​​ನಲ್ಲಿರೋದು ನ್ಯಾಟಲಿ ಬರ್ನ್‌ ಅಲ್ಲ, ಬೀಯಾಟ್ರೀಝ್ ಟೌಫೆನ್‌ಬಾಚ್ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಬೀಟ್ರಿಜ್ ಭಾರತದ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೀಗ ಅವರ ಇನ್​​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಅಕೌಂಟ್​​ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ ವಿವಾದದ ನಂತರ ವಿದೇಶಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯಶ್​ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ, ಜನಪ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಹೊಸ ಪಬ್ಲಿಕ್​ ಅಕೌಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೇಟ್​ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದೂ ಕೂಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಟಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಗ ಕೆಜಿಎಫ್​, ಈಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​: ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡಿಟರ್​​ಗೆ ಜಸ್ಟ್​ 24 ವರ್ಷ; KGF2ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್

ಈ ಹಿಂದೆ ಬೀಯಾಟ್ರೀಝ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 1,800 ಫಾಲೋವರ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರ ಖಾತೆ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೂಲತಃ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನವರಾದ ಬೀಯಾಟ್ರೀಝ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಟಾಕ್ಸಿಕ್" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಅಶ್ಲೀಲ ದೃಶ್ಯ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ದೂರು

ಜನವರಿ 9ಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಒಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​​ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 200 ಮಿಲಿಯನ್​+ ವೀಕ್ಷಣೆ, 5.5 ಮಿಲಿಯನ್​+ ಲೈಕ್ಸ್​​​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ರಾಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್​​ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಹುಭಾಷೆಯ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿಯರಾದ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಶಿನಾ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್​ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್​ 19ಕ್ಕೆ 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಧುರಂಧರ್​ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ ಕೂಡಾ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಫೈಟ್​ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Fact check: 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 200M+ ವೀಕ್ಷಣೆಯಾದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌' ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ನಟಿ ಯಾರು?

