ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಹವಾ: ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರು - ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆವಿಎನ್
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ'ವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 4:45 PM IST
ಕೆಜಿಎಫ್ ಎಂಬ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಡಿಮೀರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರಾಗೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮೋಶನ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ'ವನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಡೋರ್, ಒಳಗೂ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಿವೆ. ನಾಯಕ ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿಮಣಿಯರ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ತಮ್ಮ ಕಾತರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ'ದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೌದು, ಜನವರಿ 8ರಂದು ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್ ತಮ್ಮ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ವೇಳೆಯೂ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್, ಯಶ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಮಟ್ರೋ ಮೇಲೆ ರಾರಾಜಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ನಟಿಮಣಿಯರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್, ಗನ್ ಹಿಡಿದಿರುವ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾಸ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅವತಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು 'ದಾಖಲೆಗಳ ರಾಜ' ಎಂದು ಯಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಅನದರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ಯೂಡ್' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಾಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್' ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕೂಡಾ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
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