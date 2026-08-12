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ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಹವಾ: ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರು - ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆವಿಎನ್​

ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ನ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ'ವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Toxic madness takes over Namma Metro
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಹವಾ (Screen-grab from KVN's video)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 4:45 PM IST

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ಕೆಜಿಎಫ್​ ಎಂಬ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಡಿಮೀರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರಾಗೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​​ ಈವೆಂಟ್​ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮೋಶನ್​ಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ'ವನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್​​​ನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಡೋರ್​, ಒಳಗೂ ಪೋಸ್ಟರ್​ಗಳಿವೆ. ನಾಯಕ ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿಮಣಿಯರ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪೇಜ್​ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ತಮ್ಮ ಕಾತರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ'ದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೌದು, ಜನವರಿ 8ರಂದು ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್ ತಮ್ಮ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ವೇಳೆಯೂ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್, ಯಶ್​ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್​​ ಮಟ್ರೋ ಮೇಲೆ ರಾರಾಜಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ನಟಿಮಣಿಯರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್​, ಗನ್​​ ಹಿಡಿದಿರುವ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾಸ್​, ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ಅವತಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು 'ದಾಖಲೆಗಳ ರಾಜ' ಎಂದು ಯಶ್​ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಮೋಶನ್​ ಅನದರ್​ ಲೆವೆಲ್​ ಡ್ಯೂಡ್' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಾಸ್​ ಈಸ್​ ಬ್ಯಾಕ್'​ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕೂಡಾ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಶ್​ ಅವರ ಮಾನ್​ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್​ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

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BENGALURU NAMMA METRO TOXIC

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